Cloud9 segue em alta enquanto a DWG KIA mostra sinais de fraqueza no sexto dia do MSI 2021

O sexto dia do League of Legends Mid-Season Invitational 2021 viu o Grupo C decidir quais duas equipes avançariam e finalizar a escalação de equipes que participam da fase de Mata-Mata deste fim de semana.

A DWG KIA e a Cloud9 se juntaram a Royal Never Give Up, PentanetGG, MAD Lions e PSG Talon, preparando o terreno para o que deveria ser uma segunda fase ferozmente competitiva do MSI. As duas últimas equipes avançaram hoje sem muito drama na coluna de resultados. Mas quando olhamos mais de perto os eventos do dia, é evidente que há muitas pontas soltas a resolver antes do início da fase de Mata-Mata na sexta-feira, 14 de maio.

Aqui estão as maiores histórias e conclusões do sexto dia do 2021 Mid-Season Invitational.

DWG KIA avança em águas turvas

Foi um começo difícil para a DWG KIA no sexto dia do MSI. Os atuais campeões mundiais de forma inesperada perderam um jogo para a C9 no início da segundo rodada, mas eventualmente se classificaram para a fase de Mata-Mata após encontrar seu ritmo durante a segunda metade do dia. A participação da fase de grupos da equipe foi culminada com uma performance vistosa de Canyon e ShowMaker, que se uniram para uma composição destrutiva de Diana-Yasuo em seu jogo final contra a Detonation FocusMe.

Mas apesar do forte recorde de 5-1 da fase de grupos da DWG KIA, a equipe parecia falível em vários pontos ao longo do dia. Depois de deixar a C9 passar por cima deles, a DWG jogou contra a Infinity Esports, falhando em superar uma considerável liderança de ouro enquanto deixava vários objetivos no meio do jogo escaparem por entre seus dedos. Contra a Detonation FocusMe, a DWG realmente se viu atrás em ouro na marca de 20 minutos, mostrando uma falha explorável em seu próprio estilo de jogo focado no final do jogo.

É verdade que a DWG venceu os dois jogos na sequência de atos heróicos de última hora, assim como fizeram durante a primeira semana da fase de grupos. Mas no estágio de Mata-Mata, outras equipes importantes da região podem não permitir que os campeões da LCK se safem com esse tipo de abordagem.

Embora possa sempre haver espaço para um retorno contra times como Infinity Esports e Detonation FocusMe, a DWG pode não ter a mesma quantidade de espaço para respirar contra times de primeira linha como a Royal Never Give Up e a MAD Lions.

C9 aproveita o dia

Que dia para a América do Norte. A C9 avançou para a segunda rodada da fase de grupos procurando uma briga. Os campeões da LCS ultrapassaram o sexto dia do MSI, vencendo todos os três jogos finais e garantindo uma vaga na fase de Mata-Mata com facilidade.

A C9 começou o dia com uma vitória marcante sobre a DWG KIA, ganhando uma vitória muito necessária após um suspense de 44 minutos. Durante essa partida, Blaber voltou à forma, jogando como o destaque da LCS que os fãs norte-americanos conhecem. Seu placar de 2/3/13 com Udyr, seu campeão mais jogado e uma escolha óbvia, foi um destaque para a C9 e Blaber foi capaz de superar o Canyon da DWG em quase todas as curvas possíveis.

Mas indo para a competição da C9 com a Detonation FocusMe, a possibilidade de ser o fim do MSI para C9 ainda estava em cima da mesa. Como os representantes da LJL venceram a C9 no fim de semana passado, tudo o que seria necessário para vencer o confronto direto e eliminar a C9 do torneio era outra vitória rápida. Mas a C9 aproveitou ao máximo a mudança de ritmo e continuou vencendo até a linha de chegada da fase de grupos. No momento em que a poeira baixou sobre o desempenho da C9 hoje, Perkz sozinho fechou o dia com um placar total de 23/7/26 em três jogos.

Com quatro vitórias consecutivas em seu currículo indo para a próxima fase do torneio, a C9 poderia ser um dos times mais quentes na Islândia no momento. Embora houvesse dúvidas sobre suas capacidades no inicio do dia, qualquer dúvida foi silenciada antes da fase decisiva do torneio.

Detonation FocusMe irá para casa de mãos vazias mais uma vez

A cada poucos anos, a Detonation FocusMe se encontra em uma posição onde pode representar a LJL no cenário internacional e encontrar o sucesso. E embora o MSI 2021 não tenha visto o primeiro esquadrão da LJL avançar após a primeira rodada, grandes avanços foram feitos para a liga como um todo no evento graças ao desempenho surpreendente da Detonation FocusMe. Sem dúvida, este torneio apresentou o melhor jogo de uma equipe japonesa no cenário internacional na história do LoL.

A equipe conseguiu capturar duas vitórias relativamente convincentes, mantendo-se na tentativa de uma vaga para a fase de Mata-Mata até os momentos finais da fase de grupos. E mesmo nos jogos que a Detonation FocusMe perdeu, a equipe parecia competitiva e decidida até o fim. Durante seu primeiro confronto com a DWG KIA, a Detonation FocusMe veio a poucos passos de derrotar os atuais campeões mundiais e transformar o Grupo C em um verdadeiro campo de batalha. Se eles tivessem conseguido uma vitória sobre a DWG ou a C9 na segunda metade da ação de hoje, a equipe poderia facilmente se classificar para a fase de Mata-Mata.

Ainda assim, para a Detonation FocusMe, a história se volta para o Summer Split, onde todos os olhos estarão voltados para o time de melhor desempenho da história da região mais uma vez. Uma vez que o Mundial rola no final deste ano, não seria nem um pouco impressionante ver uma versão mais equilibrada e refinada da DFM subir ao palco com negócios inacabados em mãos.

