CBLoL suspenso por causa de coronavírus

O CBLoL e o Circuito Desafiante, primeira e segunda divisões do campeonato brasileiro de League of Legends, foram suspensos por, no mínimo, 15 dias, de acordo com anúncio feito hoje pela Riot Games Brasil.

A Riot explicou que a decisão foi tomada ontem, depois da rodada do final de semana, com base nas informações e recomendações do Ministério da Saúde. O programa semanal Depois do Nexus também foi suspenso.

A Riot Games Brasil disse que vem observando a situação desde 13 de março e as etapas de 14 e 15 de março aconteceram com medidas específicas de segurança. A empresa garantiu que nenhum dos jogadores tivesse sintomas de COVID-19, manteve os equipamentos higienizados e reduziu a equipe presente no estúdio. No fim, porém, a Riot escolheu suspender a liga pelas próximas duas semanas no mínimo.

Jogos online poderiam ser uma opção, de acordo com o anúncio, mas a Riot Games Brasil quer garantir a segurança antes. Serão criadas outras formas de conteúdo para os fãs brasileiros, que devem esperar novos anúncios.

O Brasil já registrou 200 casos de coronavírus até o momento. Outros países da América Latina já fecharam as fronteiras e cancelaram voos, e o Brasil começou, aos poucos, a tomar medidas para conter o surto.

O CBLoL já tinha sido suspenso neste ano quando o estúdio foi destruído pelas chuvas e enchentes na cidade de São Paulo, em 9 de fevereiro. Menos de um mês depois do retorno, outra pausa.

Outras regiões do LoL, como LCS, LEC e LCK, também foram suspensas. O MSI foi adiado para julho.

