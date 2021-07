Atualização de Sona está no ar no PBE do LoL e chega aos servidores ativos no mês que vem

Há vários meses circula a discussão sobre uma atualização de Sona, de League of Legends. Mas agora as mudanças à campeã finalmente serão reais.

Neste mês, foi revelado que as mudanças feitas a uma das suportes mais antigas do jogo serão lançadas na atualização 11.16. E agora essas mudanças estão disponíveis para testar no PBE, o servidor de testes do jogo.

Sona rework is now up on the PBE!



Q > W > E > R



Passive is in the second tweet pic.twitter.com/yMmVmx7dvU — Monstrous Yi (@MonstrousYi) July 22, 2021

As mudanças feitas a Sona não serão “grandes atualizações”, segundo o designer-chefe de mecânicas de jogo de League of Legends, Jeevun Sidhu. Mas a campeã ainda receberá vários ajustes com a atualização 11.16, que será lançada em três semanas. Os fãs de Sona podem ficar tranquilos quanto a grandes mudanças às habilidades da campeã num futuro próximo.

A principal característica das mudanças feitas a Sona é uma nova mecânica de aceleração de habilidade, chamada Accelerando, em sua passiva. Com a nova passiva, Sona recebe acúmulos de aceleração de habilidade quando usa suas habilidades em combate. Ao conseguir 120 acúmulos, ela começa a reduzir também o tempo de recarga da ultimate individualmente. Essa novidade, assim como outros ajustes de balanceamento, busca viabilizar Sona um pouco mais como suporte e até em rotas solo.

Caso tenha acesso ao PBE do LoL, você já pode testar todas as mudanças que serão feitas a Sona. A campeã deve receber essas atualizações em 11 de agosto, com a atualização 11.16 do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 22 de julho.