Arcane consegue 9 vitórias no Annie Awards 2022

A aclamada série animada Arcane foi a mais premiada no 49º Annie Awards, que celebra a excelência em animação. A série inspirada em League of Legends foi indicada nove vezes e, no final da noite, levou para casa os nove prêmios. A cerimônia foi realizada no dia 12 de março e contou com mais de 30 categorias diferentes, com quase 80 participantes únicos.

Arcane participou contra as adoradas séries animadas de 2021, incluindo Love, Death & Robots, Star Wars: Visions e Castlevania, mas ainda ficou no topo em todas as categorias em que foi indicada. Arcane até superou The Mitchells vs. The Machines, que conquistou oito categorias, incluindo Melhor Longa-Metragem.

The Annie for production design in TV/Media goes to the team of #arcane. pic.twitter.com/tG9ey2XrRB — AnnieAwards (@AnnieAwards) March 13, 2022

Embora vários episódios tenham recebido prêmios, dois em especial chamaram mais atenção do que os outros. O episódio seis “Quando as Paredes Desabam” e o episódio nove “O Monstro que Você Criou” cada um ganhou três prêmios durante o evento.

A much deserved round of applause to Ella Purnell, the voice behind Jinx, for winning Best Voice Acting – TV/Media for "When These Walls Come Tumbling Down" (Episode 6) at the #AnnieAwards 🪄#Arcane pic.twitter.com/EU13UveQYY — Arcane (@arcaneshow) March 13, 2022

Aqui estão todas as categorias em que Arcane ganhou um prêmio durante o Annie Awards 2022:

Melhor TV/Mídia – Público Geral (“Quando as Paredes Desabam”)

Melhor Animação de Personagem – TV/Mídia (“O Monstro que Você Criou”)

Melhor Design de Personagem – TV/Mídia (“Alguns Mistérios Não Devem ser Desvendados”)

Melhor Direção – TV/Mídia (“O Monstro que Você Criou”)

Melhor Design de Produção – TV/Mídia (“Feliz Dia do Progresso!”)

Melhor Storyboarding – TV/Mídia (“Quando as Paredes Desabam”)

Melhor Dublagem – TV/Mídia (Ella Purnell como Jinx em “Quando as Paredes Desabam”)

Melhor Roteiro – TV/Mídia (“O Monstro que Você Criou”)

A primeira série animada inspirada no mundo de League of Legends alcançou um enorme sucesso, com sua música principal “Enemy” sendo a música número um na parada Global Rock do Spotify por três semanas consecutivas após o lançamento de Arcane e o show sendo a série mais assistida da Netflix em novembro de 2021. A série continua batendo recordes mesmo meses após seu lançamento, e com isso vem um aumento na expectativa para a segunda temporada de Arcane, que já está em produção.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 13 de março.