Alfa de League of Legends: Wild Rift tem outra onda de convites e começa o modo ranqueado

A Riot Games está enviando outra onda de convites para o alfa regional de League of Legends: Wild Rift nas Filipinas, anunciou a empresa hoje.

O teste alfa começou em 5 de junho, com a Riot enviando convites para um pequeno número de jogadores do Brasil e das Filipinas. Agora, mais convites serão enviados aos jogadores nas Filipinas. A Riot pediu aos fãs que verifiquem suas caixas de entrada de e-mail, incluindo as pastas de spam.

O anúncio veio depois que a Riot revelou ontem que estava “desativando” contas que não obtiveram acesso direto ao alfa por meio da Google Play Store. Muitos jogadores foram capazes de jogar baixando-o através de sites de terceiros.

A Riot disse que vai convidar mais jogadores para o alfa do Brasil também. Um anúncio sobre isso deve sair em breve.

O teste alfa será realizado até 26 de junho. O alfa de League of Legends: Wild Rift pode ser jogado 24/7 por jogadores convidados. O modo classificado também foi lançado para todos os jogadores acima do nível 10.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 10 de junho.