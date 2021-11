5 coisas que queremos ver na segunda temporada de Arcane

Arcane encerrou sua primeira temporada no fim de semana, e a Riot Games rapidamente confirmou que uma segunda temporada está a caminho. Arcane abriu uma Caixa de Pandora no departamento de história de League of Legends, abrindo caminho para inúmeras outras histórias a serem contadas na segunda temporada do programa.

Depois que a primeira temporada terminou em um momento de angústia incrivelmente tenso, mal podemos esperar para afundar nossos dentes no que está por vir para Arcane. E mesmo que demore um pouco até que a próxima temporada de Arcane esteja disponível para transmissão, ainda há muito tempo para especular sobre o que vem por aí.

Nunca é muito cedo para começar a olhar para o que pode vir a seguir. Aqui estão cinco coisas que queremos ver na segunda temporada de Arcane.

A “evolução gloriosa”

Talvez a história paralela mais intrigante da primeira temporada de Arcane tenha pertencido a Viktor, o cientista moribundo que busca prolongar sua vida por meio da magia rúnica. No LoL, Viktor é um meio-homem corpulento, meio-máquina, que abraçou o Núcleo Hex em toda a sua extensão. Em Arcane, no entanto, ele é apenas um homem em busca de respostas.

Nós tivemos uma pequena prévia do estado aprimorado de Viktor no final da primeira temporada de Arcane, então é quase uma conclusão precipitada que Viktor chegará ao seu destino inevitável mais cedo ou mais tarde.

Mais Mel Medarda

Arcane introduziu muitos personagens ao universo do LoL que não haviam sido estabelecidos na história do jogo. Entre eles, Mel Medarda se destacou como talvez a mais intrigante. A Noxiana que se tornou Conselheira de Piltover desempenhou um papel fundamental na história da primeira temporada, ajudando a puxar as cordas do governo de Piltover e alguns dos personagens mais centrais do show. Entre seu envolvimento romântico com Jayce e seu envolvimento político com Caitlyn e Vi, a presença de Mel pode ser sentida na primeira temporada de Arcane. Ver sua história explorada mais a fundo na segunda temporada do programa seria imensamente emocionante.

Mais personagens originais

Em uma nota semelhante, mais personagens originais projetados especificamente para Arcane certamente serão bem-vindos na segunda temporada da série. No momento em que o ato final da primeira temporada chegou ao fim, ficamos mais intrigados com as incontáveis ​​direções que as histórias de personagens como Silco, Mel e outros poderiam tomar. Embora saibamos os destinos dos campeões do LoL apresentados em Arcane (na maior parte), quaisquer personagens originais sempre apresentarão questões, especialmente no que diz respeito a como eles se conectam aos já conhecidos campeões do universo do LoL. Quando existem desconexões entre a trama de Arcane e os campeões do LoL apresentados no programa, é perfeitamente normal que espaços em branco nas relações desses personagens sejam preenchidos por novos personagens que não têm nada a ver com o jogo base.

Introdução de outra região de Runeterran

Fora de Piltover e Zaun, há todo um mundo de história do LoL para Arcane explorar. Runeterra é vasta e repleta de cidades e nações, algumas das quais (como a já estabelecida Noxus) podem desempenhar um papel na segunda temporada de Arcane. Mesmo que o show seja mais forte por se concentrar na história das duas cidades de Zaun e Piltover, um pouco de contexto sobre o que está acontecendo no expansivo mundo externo seria definitivamente bem-vindo na segunda temporada.

Promover relacionamentos interpessoais

As forças motrizes por trás do enredo de Arcane são as relações construídas entre seus personagens. Quer essas relações sejam construídas em alianças improváveis ​​ou fundações em ruínas, uma das maiores atrações de Arcane é assistir personagens que os jogadores do LoL aprenderam a amar por tanto tempo interagirem uns com os outros sob uma luz inteiramente nova. A ideia de ver alguns dos rostos mais icônicos da franquia continuar a construir seus relacionamentos na segunda temporada de Arcane é algo que nos entusiasma.

