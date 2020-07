Primeira stream de Ninja no YouTube começa às 14h de hoje

A espera finalmente acabou.

Parece que Ninja assinou exclusivamente com o YouTube. O astro de Fortnite publicou hoje um link para o seu canal no YouTube, anunciando sua primeira stream na plataforma às 14h BRT de hoje.

O streamer ficou sem contrato exclusivo depois do encerramento das atividades da Mixer no mês passado, já que optou por não assinar com o Facebook Gaming.

O astro deixou a Twitch no ano passado devido a problemas com o contrato, acreditando que a Mixer o ajudaria a crescer sua marca. Depois de menos de um ano, porém, Ninja recebeu um pagamento que seria de 30 milhões de dólares e a oportunidade de começar de novo e recuperar sua audiência gigante em uma nova plataforma.

Rumores da mudança do astro para o YouTube começaram ontem, quando Ninja publicou uma stream de “teste” em seu canal. Muitos fãs acreditaram ter sido um acidente, já que não havia miniatura, título nem descrição na stream. Ela foi colocada em modo privado poucos minutos depois.

Apesar de Ninja ter tomado sua decisão, ainda há outro grande nome que não anunciou parceria exclusiva com nenhuma plataforma de streaming. Shroud foi atraído para a Mixer por uma oferta lucrativa e saiu da Twitch no ano passado. Mas, com o encerramento das atividades do serviço de streaming da Microsoft, o ex-jogador profissional de CS:GO agora tem várias opções.

Shroud também optou por não assinar com o Facebook Gaming. Já que o streamer não tem problemas com a Twitch, provavelmente seria recebido pela empresa e pelos fãs de braços abertos. Mas o YouTube também pode tentar fazer uma oferta para atrai-lo para a plataforma.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 08 de julho.