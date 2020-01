Melhores jogos de e-sports para celular em 2020

O ano passado, sem dúvida, foi um grande ano para os e-sports para celular. Com eventos em estádios lotados, audiência ultrapassando a marca de um milhão em torneios como o Free Fire World Series e prêmios cada vez maiores, jogos para celular se solidificaram no ecossistema de e-sports.

No entanto, os e-sports de celular ainda têm um longo caminho a percorrer. Para muitos jogos como PUBG Mobile e Free Fire, 2019 foi apenas o começo. Esses jogos entraram no ano com o desafio de incentivar sua já enorme base de jogadores a se apaixonar pelos e-sports. Os desenvolvedores dos dois jogos conseguiram fazer exatamente isso e também atraíram novos jogadores.

Com o início de 2020, vários jogos para celular têm grandes planos para o ano em relação aos e-sports. Aqui estão os sete principais e-sports eletrônicos para você acompanhar nos próximos 12 meses.

PUBG Mobile

Imagem via Tencent

Ao contrário de alguns dos outros jogos nesta lista, PlayerUnknown Battlegrounds Mobile tem a maior parte de seus planos de e-sports para 2020.

O PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2019 foi um enorme sucesso em termos de engajamento e audiência. A final do Spring Split Global foi o evento mais assistido do ano para o jogo, chegando a 596.824 espectadores e teve uma audiência simultânea de 221.491. Evidentemente, continuar nessa onda em 2020 é a escolha óbvia para a Tencent.

O PMCO continuará em 2020 junto com a PUBG Mobile World League. Os prêmios totais do ano estão estimados em mais de US$ 5 milhões. Isso torna o jogo o maior e-sporte para celulares em termos de prêmios em dinheiro (exceto na China).

Os e-sports do PUBG Mobile em 2020 darão amplas oportunidades para todos, com campeonatos para jogadores amadores, juntamente com o PMCO e a Liga Mundial para jogadores semi-profissionais e profissionais. A PUBG Mobile Pro League também será lançada no próximo ano nas Américas, Sul da Ásia e Sudeste Asiático, garantindo eventos o ano todo para os fãs ansiosos.

Brawl Stars

Imagem via Supercell

Brawl Stars está entre os novos jogos no e-sports. O MOBA foi desenvolvido pela Supercell, que possui outros títulos de e-sports para celular, como Clash Royale e Clash of Clans.

Embora o jogo tenha recebido um grande número de torneios comunitários desde o seu lançamento global no ano passado, o primeiro evento oficial, Brawl Stars World Finals 2019, foi realizado em novembro do ano passado. O evento atraiu 93.989 espectadores em seu pico e teve uma audiência média de 28.694 pessoas, de acordo com o Esports Charts .

Para 2020, a Supercell anunciou o Brawl Stars Championship. Ele apresentará eventos online e offline mensais que concederão pontos de qualificação para as Finais Mundiais, que serão realizadas no outono de 2020. O total de prêmios para o campeonato é de US$ 1 milhão. Os fãs podem tornar a premiação ainda maior, até US$ 500.000 adicionais, ao comprar itens especiais no jogo, que serão revelados antes das Finais Mundiais de 2020.

Free Fire

Imagem via Garena

O maior e-sporte para celular de 2019 em termos de audiência (excluindo a China) foi o Free Fire. A Garena lançou o primeiro evento internacional de e-sports para o jogo no início de 2019 com a Copa do Mundo Free Fire. O torneio foi realizado em abril de 2019 em Bangcoc, Tailândia e quebrou recordes de audiência. A média foi de mais de 600.000 espectadores e atingiu o pico de mais de um milhão de pessoas assistindo.

Criada a partir do sucesso da Copa do Mundo, a Free Fire World Series 2019 apresentou ligas regionais de qualificação em todo o mundo. Realizado no Brasil em novembro passado, o torneio bateu os recordes de audiência estabelecidos pela Copa do Mundo. Ele alcançou o pico de mais de dois milhões de espectadores e teve uma audiência média de 1,2 milhão de pessoas.

Embora a Garena ainda não tenha anunciado planos de e-sports para 2020, a paixão da comunidade Free Fire por e-sports foi declarada.

Call of Duty: Mobile

Imagem via Acitvision

Call of Duty: Mobile pode ter sido lançado apenas alguns meses atrás, mas já se tornou um dos maiores jogos para celular do mercado. O jogo tem 170 milhões de downloads desde o seu lançamento.

Pode ser muito cedo para falar muito sobre uma cena de e-sports do jogo, mas o número de torneios comunitários em andamento deixa claro que o e-sports é algo que os fãs querem ver.

A Garena, que lançou o jogo no sudeste da Ásia, já percebeu isso e vem realizando torneios. O Torneio de Invasão de Clãs foi realizado em Cingapura e Malásia, apresentando finais ao vivo nos respectivos países. O Call of Duty: Mobile Mission One também foi realizado recentemente na Tailândia pela Garena e contou com um prêmio total de US$ 6.600.

O Call of Duty: Mobile Creator Challenge da WSOE foi o maior torneio de tiro nas Américas. O torneio contou com influenciadores, streamers e jogadores famosos ​​da região. Tinha um prêmio total de US$ 30.000 e alcançou o pico em mais de 12.000 espectadores.

A Activision ainda não anunciou torneios para o resto das regiões. Considerando o hype e a natureza competitiva do jogo de tiro em primeira pessoa, porém, deve ser apenas uma questão de tempo.

Clash Royale

Imagem via Supercell

O Clash Royale espera ter outro ano fabuloso em 2020 com a Clash Royale League. Enquanto os fãs ainda aguardam o formato exato para 2020, podemos esperar que seja semelhante ao sistema de 2019.

A Clash Royale League acontece na Ásia, China e Ocidente, com equipes famosas ​​como a Fnatic e a Team Liquid competindo. As finais mundiais do Clash Royale 2019 foram realizadas em dezembro com um prêmio total de US$ 400.000.

As Finais Mundiais de 2019 tiveram um declínio de mais de 63% no número de espectadores em comparação com as Finais de 2018. A audiência simultânea também caiu, 64%. Embora esses números sejam preocupantes, uma grande parte da queda nos espectadores pode ser porque a Supercell não distribuiu presentes grátis por assistir à transmissão ao vivo das Finais Mundiais em 2019. Em 2018, os jogadores ganharam ouro, baús e até jóias só por assistir a transmissão ao vivo, o que aumentou significativamente o número de espectadores.

O jogo tem uma base de jogadores dedicada e um formato de e-sports bem estruturado, junto com o apoio de várias organizações de primeiro nível. A ELEAGUE transmitiu recentemente os destaques da CRL World Finals 2019 na TBS, a primeira para o e-sports móvel. Também prometeu continuar criando mais conteúdo ao redor do jogo.

Com anúncios desses, 2020 parece brilhante para o Clash Royale.

Mobile Legends: Bang Bang

Imagem via Moonton

Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) é outro e-sport para celular que merece uma olhada. O jogo realiza competições de e-sports há mais de dois anos no sudeste da Ásia, onde é extremamente popular. Em 2019, no entanto, a desenvolvedora Moonton expressou desejos de expandir o jogo para novos territórios.

O M1 World Championship, o primeiro do gênero no jogo MOBA, contou com um prêmio de US$ 250.000. Além dos espaços reservados para os países do sudeste asiático, também teve qualificatórias nos EUA, Brasil, Rússia e Turquia. O M2 World Championship será realizado em Jacarta, na Indonésia.

Essa mudança ocorre depois que o principal concorrente da MLBB, a Arena of Valor, retirou países como os EUA do Campeonato Internacional do Arena of Valor 2019, seu evento internacional de e-sports premium.

A expansão para novas regiões é uma tarefa árdua para os desenvolvedores com a Riot Games programada para lançar League of Legends: Wild Rift para celular em 2020, junto com a competição de outros jogos, como a Marvel Super War da NetEase, na qual os jogadores podem lutar como personagens de todo universo Marvel.

Mas a Moonton está pronta para enfrentar esse desafio, desde que lançou recentemente o MLBB 2.0 com um tempo de carregamento mais rápido, uma interface de usuário mais refinada e um mapa completamente novo, o que torna o jogo um dos melhores MOBAs para celular do mercado.

League of Legends: Wild Rift

Imagem via Riot Games

O último jogo desta lista é League of Legends: Wild Rift. O jogo não foi lançado, mas a Riot prometeu lançá-lo em 2020. Vários vazamentos já mostraram cenas do jogo e é semelhante à versão para PC.

Embora seja muito cedo para especular sobre uma cena de e-sports, é improvável que a Riot não tente levá-lo nessa direção.

Em uma entrevista recente, Hideo Hikida, um produtor da Riot Games, disse à Mais Esports que a Riot “adoraria ver a comunidade abraçar o jogo e seguir em frente da maneira que puder”. Ele acrescentou ainda que, se isso significa que a comunidade quer assistir a torneios de e-sports, a Riot gostaria de dar exatamente isso aos jogadores.

Por enquanto, os fãs precisam esperar até que o jogo receba uma data de lançamento antes dos torneios começarem a acontecer.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 08 de janeiro.