A Activision Blizzard quer todas as suas franquias no celular

Depois de Call of Duty, outros jogos estarão em breve disponíveis no seu celular.

Após o sucesso de Call of Duty: Mobile, que ultrapassou 300 milhões de downloads em apenas um ano, a Activision Blizzard está procurando trazer seus outros jogos para dispositivos móveis também. Os membros seniores da Activision Blizzard revelaram durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre da empresa que está planejando investir mais em dispositivos móveis.

O presidente e COO da Activision Blizzard, Daniel Alegre, disse que “habilitar franquias [da Activision] em bilhões de dispositivos móveis” é “de longe [sua] maior oportunidade”. Ele acrescentou que quer capitalizar isso e planeja trazer todas as franquias da empresa para o celular.

Até agora, a Blizzard já anunciou que trará Diablo para dispositivos móveis. Diablo Immortal foi anunciado durante a BlizzCon 2018 e está sendo desenvolvido para Android e iOS em parceria com a empresa de tecnologia chinesa NetEase.

“Diablo Immortal viu uma resposta extremamente entusiasmada nos testes internos no terceiro trimestre e logo entrará nos testes regionais externos”, disse Alegre.

Alegre também revelou que existem atualmente “vários títulos móveis da Blizzard em desenvolvimento”.

Quando questionado sobre como trazer seu jogo Battle Royale, Call of Duty: Warzone, para dispositivos móveis, o presidente da Activision, Rob Kostich, disse que a Activision vê “uma grande oportunidade para conectar ainda mais a experiência móvel ao que está acontecendo no console e no PC e [isso] inclui Warzone ”. De acordo com uma lista de empregos agora excluída no site da empresa, a Activision pode estar planejando desenvolver uma versão móvel do Warzone.

Kostich também disse que a Activision “vê um grande potencial para Call of Duty: Mobile ”. O jogo será lançado no lucrativo mercado chinês em breve. Atualmente está sendo testado no país e mais de 50 milhões de pessoas já se inscreveram no jogo.

“Vemos um caminho claro para continuar a aumentar o alcance, o envolvimento e o investimento do jogador em dispositivos móveis do Call of Duty no maior mercado de jogos para dispositivos móveis do mundo”, disse Kostich.

A Activision não é a única empresa a ver o potencial do mercado de jogos para celular. Após o sucesso explosivo de PUBG em smartphones, a Electronic Arts e a Riot Games também anunciaram dois de seus principais títulos, Apex Legends e League of Legends, para dispositivos móveis. Da Riot, League of Legends: Wild Rift está atualmente em beta aberto em regiões selecionadas do mundo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 02 de novembro.