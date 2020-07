Reveladas as notas da atualização OB23 de Free Fire

A atualização OB23 de Free Fire será lançada mundialmente em 29 de julho. As notas da atualização saíram ontem, confirmando os novos recursos do battle royale.

A atualização 3volução comemora o terceiro aniversário do jogo. A Garena já anunciou que tem uma série de eventos planejados para comemorar a data em agosto.

Aqueles que tiveram acesso ao Servidor Avançado já vazaram algumas das novidades da atualização 3volução, como o novo personagem Luqueta e o pet Dom Pisante. Depois de um breve cancelamento devido a problemas técnicos, o Servidor Avançado abriu para os jogadores em 18 de julho.

A segunda temporada do modo Contra Squad começa oficialmente às 6h BRT de 30 de julho. Se estiver no Ouro III ou superior, você recebe uma G18 dourada. Um novo item de reviver chamado Novo Futuro também foi adicionado ao Contra Squad. Novo Futuro é um item caro, mas revive os jogadores com 100 de Vida e recupera as habilidades de combate.

Também para o Contra Squad, a Garena anunciou que, depois de receber reclamações da comunidade, a assistência de mira vai passar a priorizar os inimigos que ainda estejam em combate. Por fim, agora finalmente é possível ver os resumos de partidas do modo no seu perfil pessoal.

Em termos de jogabilidade geral, Free Fire terá uma nova ilha de início chamada “A Pista” e quatro veículos receberam ajustes a seu máximo de velocidade: Moto, Jipe, TuTU e Veículo esportivo. As armas AK, FAMAS, M249, SPAS12 e XM8 foram balanceadas, e o modo Tiro Perfeito agora tem a opção de partidas 4×4.

O novo personagem Luqueta, anunciado há alguns meses, finalmente chega a Free Fire, com a habilidade de aumentar a vida máxima em 8-35 com cada abate. Dom Pisante, o novo pet pinguim, pode produzir Paredes de Gel para os jogadores.

A nova arma AUG, que também já tinha vazado, ficará disponível nos modos Clássico e Contra Squad. A Garena diz que a arma é flexível e pode ser usada em combates de curtas e médias distâncias. Também pode ser usada com uma arma de longa distância para aumentar sua eficiência.

Hayato “Chama Azul” é o segundo personagem a despertar em Free Fire, e ficará disponível gratuitamente em 22 de agosto. Ele reduz o dano frontal recebido em 20-40% por 3 segundos.

O horário da manutenção do servidor que dá início à atualização OB23 ainda não foi anunciado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 27 de julho.