Servidor Avançado Free Fire OB23 cancelado devido a problemas técnicos

O servidor avançado OB23 do Free Fire foi cancelado devido a problemas técnicos encontrados durante o lançamento do servidor, anunciou hoje a Garena. O site oficial dos registros do Servidor Avançado e o download do APK já foram encerrados.

As inscrições já estavam abertas desde 10 de julho e o servidor deveria ser iniciado antes de 19 de julho. A atualização do OB23 deve cair nos últimos dias de julho, mas a Garena disse que esse problema com o Servidor Avançado não afetará a próxima atualização chegando ao battle royale.

O servidor avançado foi cancelado devido a problemas técnicos que encontramos na fase de abertura do servidor.



É importante dizer que esse cancelamento não impactará na chegada da próxima atualização do jogo.



Pedimos desculpas pelo ocorrido. pic.twitter.com/ALNWvKUhpE — [Free Fire] – Brasil (@FreeFireBR) July 16, 2020

Esse cancelamento significa que os jogadores não terão a chance de testar os novos recursos da atualização OB23, mesmo aqueles que já estão registrados no servidor. O Servidor Avançado é usado para que os jogadores possam relatar qualquer erro com uma nova atualização antes que ela entre no ar.

Sem o Servidor Avançado, provavelmente não haverá vazamentos sobre os novos recursos do OB23. Mas a Garena já confirmou um novo pet, arma e personagem que estão chegando ao jogo.

O novo personagem, Lucas, é um jogador de futebol brasileiro com a capacidade de obter o máximo de vida a cada abate. Isso significa que ele poderá ter mais do que o padrão de 200 HP, dependendo do número de abates. Jogadores brasileiros de Free Fire acreditam que o personagem foi inspirado em Lucas Paquetá, um famoso jogador de futebol brasileiro que agora joga no Milan.

O novo rifle de assalto AUG é preciso, mas leva muito tempo para recarregar. Pode ser equipado com a maioria dos anexos disponíveis no jogo. O novo pet que vem com a atualização do OB23 é um pinguim que supostamente terá a capacidade de dropar granadas de gel.

Outra coisa que interessa aos jogadores é o que a Garena chama de “Plano Bermuda” nas mídias sociais. Fotos com cartões postais diferentes de todo o mundo, como Moscou, Berlim e Paris, foram compartilhadas com a legenda de que um plano secreto será revelado em breve.

Também foram vistos meteoros caindo em alguns lugares nas Bermudas durante as partidas. Os jogadores acreditam que isso significa que Garena vai mudar alguns locais não tão populares no mapa das Bermudas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 16 de julho.