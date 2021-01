O mapa Bermuda 2.0 do Free Fire está disponível apenas até 17 de janeiro

O mapa Bermuda 2.0 do Free Fire, foi oficialmente lançado para todos os jogadores em 1º de janeiro. Mas ele estará disponível apenas até 17 de janeiro, a Garena anunciou.

O mapa deveria estar no jogo apenas até 10 de janeiro, mas a Garena explicou que o estendeu por mais uma semana devido ao feedback positivo que recebeu dos jogadores.

Depois de 17 de janeiro, o mapa será removido temporariamente do Free Fir e a Garena disse que pode ajustar e otimizar as Bermudas com base no feedback que obteve dos jogadores. A empresa garante que o mapa estará de volta ao jogo em breve.

Desde a remoção de Kalahari do modo ranqueado do Free Fire em outubro, Bermudas e Purgatório são os únicos mapas disponíveis no modo competitivo do jogo.

O novo mapa das Bermudas foi revelado pela primeira vez em julho de 2020 no Servidor Avançado do Battle Royale. Em seguida, ele foi mostrado pela primeira vez a todos os jogadores no modo Clash Squad em agosto. O Bermuda 2.0 trouxe novas cidades como Academy, Fisherman Creek, Hydrapower e Yagami Garden, bem como novos edifícios e itens.

Jogadores que não baixaram Bermuda 2.0 no Free Fire ainda podem fazer isso. O mapa está disponível no centro de download do Battle Royale.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 08 de janeiro.