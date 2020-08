Free Fire terá evento temático de La Casa de Papel

A Garena divulgou alguns detalhes do evento Plano Bermuda de Free Fire, além de uma parceria com a série espanhola La Casa de Papel, da Netflix. As redes sociais do jogo já mostravam prévias do mapa Bermuda remasterizado há algum tempo.

A parceria vai ao ar em setembro, com um novo modo 4×4 em homenagem à série, no qual é preciso pegar o máximo possível de notas monetárias antes que o tempo acabe. Para fazer isso, os esquadrões precisam encontrar impressoras espalhadas pelo mapa. A equipe que defender seus arredores de forma mais eficiente e conseguir antes o número especificado de notas vence a partida.

A parceria entre La Casa de Papel e Free Fire vai tomar conta do jogo, segundo a Garena. Harold Teo, um dos produtores da Garena, disse que a chave é criar experiências marcantes para a comunidade de Free Fire e que uma parceria como essa é uma das melhores formas de fazer isso.

O tema La Casa de Papel também vai aparecer em outras partes do jogo, como os paraquedas e aviões de Plano Bermuda. O macacão vermelho usado na série da Netflix também ficará disponível em Free Fire para os jogadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 28 de julho.