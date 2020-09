Free Fire lança a colaboração de La Casa de Papel, Plano Bermuda e novo modo

A parceria com a Netflix vem com calendário de eventos e prêmios.

A colaboração de Free Fire com a série da Netflix, La Casa de Papel, chegou oficialmente em 6 de setembro, após ter sido revelada no final de julho. A colaboração traz o esperado Plano Bermuda, uma nova modalidade, e prêmios para os jogadores.

O evento está distribuindo vouchers Diamond Royale grátis, skin P90 do Plano Bermuda, skins Shinobi e Kunoichi e um teste para descobrir qual personagem da La Casa de Papel você é. O crossover estará no ar até 22 de setembro com um calendário repleto de eventos diferentes.

Screengrab via Garena

De 6 a 15 de setembro, os jogadores devem completar missões para obter recompensas como uma impressora de dinheiro, cartas, ração para animais de estimação e moedas de ouro. A carta de jogo Bounty Token pode ser trocada por uma skin de animal de estimação Kitty Heist e um Paraquedas Plano Bermuda mais tarde.

Ao abrir a porta do cofre na seção do evento Plano Bermuda no Free Fire até 22 de setembro e assistir aos vídeos interativos, os jogadores podem reivindicar um voucher Diamond Royale. O evento Money Printing começa em 13 de setembro e distribuirá recompensas exclusivas. Para imprimir dinheiro mais rápido, os jogadores terão que completar missões, pedir a ajuda de um amigo e adicionar tokens encontrados no jogo nas impressoras de dinheiro.

Os jogadores que fizerem login em 20 de setembro poderão reivindicar uma skin de arma permanente gratuita. Uma skin de animal de estimação Panda em um macacão e mais vouchers Diamond Royale também estarão disponíveis.

A nova modalidade de La Casa de Papel entrará no ar em 20 de setembro e ficará disponível até o final do crossover. Os jogadores serão divididos em duas equipes de quatro e terão que correr para imprimir a quantidade de dinheiro proposta. Os esquadrões terão que ativar impressoras de dinheiro localizadas ao redor do mapa e defender sua área dos inimigos. A equipa vencedora é aquela que arrecada mais dinheiro ou atinge primeiro o montante proposto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 07 de setembro.