Free Fire Brasil realizará o Play On Challenge neste final de semana

A primeira edição latino-americana do torneio acontecerá no Brasil em 12 de dezembro.

Em sua primeira edição na América Latina, o próximo Play On Challenge do Google será de Free Fire, battle royale da Garena. O evento acontece em 12 de dezembro aqui no Brasil e junta jogadores profissionais e YouTubers famosos.

O Play On Challenge é uma parceria entre o Google e desenvolvedoras de jogos que estejam disponíveis como aplicativos na Google Play Store. O Brasil é o terceiro país a realizar o evento com personalidades dos esports de Free Fire. As edições anteriores aconteceram em 2019 em Taiwan e na Coreia do Sul.

A competição juntará 12 esquadrões de quatro jogadores cada um. Esses jogadores foram escolhidos pelo Google e pela Garena, que buscaram representar diversidade de região, etnia e gênero. Muitos dos 48 jogadores estarão jogando juntos pela primeira vez no Play On Challenge.

Vários streamers brasileiros de Free Fire, como Nobru e Cerol, também estarão no torneio. Nobru foi escolhido como MVP da Free Fire World Series 2019, quando venceu a competição com o Corinthians. Ele também foi nomeado o “maior streamer do mundo” pelo The Esports Observer neste ano.

O Play On Challenge será transmitido em 12 de dezembro, à partir das 14h BRT, no canal oficial do Free Fire Brasil no YouTube.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 10 de dezembro.