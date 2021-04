Atualização do OB27 do Free Fire: data de lançamento e o que esperar

A atualização do OB27 do Free Fire está chegando e, com o lançamento do Servidor Avançado, os jogadores podem dar uma olhada em alguns dos novos recursos que chegam no jogo. O servidor de testes está aberto de 1 a 8 de abril para os jogadores testarem a nova atualização e relatarem eventuais erros à Garena.

Se você deseja dar uma olhada na nova atualização do Servidor Avançado, você ainda pode tentar entrar fazendo login com sua conta do Facebook no site oficial.

Todo o progresso feito no Servidor Avançado será perdido quando a atualização OB27 for lançada oficialmente no Free Fire na próxima semana, provavelmente em 13 de abril.

Alguns dos novos recursos vistos pelos jogadores no servidor de teste podem chegar ao Free Fire em breve. Um deles é um possível novo animal de estimação chamado Moony, que tem a habilidade especial de reduzir o dano em 20% quando o jogador está em uma contagem regressiva de interação, como usando os kits médicos.

Três novos personagens também foram revelados no Servidor Avançado: Awakened Andrew, com a capacidade de reduzir o dano da armadura; Xayne, que será capaz de receber 100 de vida temporariamente e aumentar o dano em Gloo Walls e escudos; e um personagem misterioso que aumenta o dano com a distância.

Além disso, os jogadores estão esperando o fortalecimento de Misha. A personagem é uma das mais antigas do Free Fire, então faz sentido que ela receba mudanças para poder voltar como uma boa opção no jogo. Misha pode obter um aumento de 20% na velocidade ao dirigir veículos e os danos que ela sofre podem ser reduzidos em até 30% no nível máximo.

Outra grande novidade esperada com a atualização de abril é o enfraquecimento de Chrono. O personagem inspirado em Cristiano Ronaldo foi lançado em dezembro e desde então os jogadores pedem que ele seja enfraquecido. Eles alegaram que Chrono era muito forte, prejudicando a experiência do jogo.

Com o enfraquecimento, sua própria velocidade será reduzida de 30% para 15% e ele não poderá mais aumentar a velocidade de outros membros do esquadrão. A duração do escudo também será aumentada em um segundo e seu tempo de recarga agora será de 170 segundos.



Outros novos recursos que podem chegar ao Free Fire com a atualização OB27 são a possibilidade de fusão de habilidades, mudanças na interface do usuário do sistema de personagens e duas novas armas: Kord e Akimbo USP.

