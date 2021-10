A colaboração de Free Fire e Venom: Tempo de Carnificina dará recompensas gratuitas

A colaboração do Free Fire com o Venom: Tempo de Carnificina começará oficialmente em 16 de outubro e durará até 24 de outubro.

A primeira parceria do Free Fire com uma franquia de filmes foi revelada em setembro e promete trazer muitas surpresas aos jogadores. Além das referências de Battle Royale no filme, o evento no Battle Royale dará muitas recompensas exclusivas e gratuitas.

A maioria das recompensas, como itens colecionáveis ​​e pacotes de skins, estarão disponíveis depois que os jogadores concluírem missões específicas. Algumas das recompensas incluem We Are Venom Streetwear, Venom Motorbike, Venom Backpack, Venom vs Carnage Crate e Carnage Helmet. Um evento Contra-ataque Carnificina também deve dar recompensas aos jogadores. Os jogadores devem fazer login em 16 de outubro para coletar todas as recompensas exclusivas disponíveis.

De 17 a 21 de outubro, Booyah, a plataforma de streaming oficial da Garena, também dará recompensas temáticas como ingressos, pets e skins. Quando os jogadores atingirem 30, 60 e 90 minutos de visualização na plataforma, eles poderão coletar prêmios. Mais informações sobre os prêmios estão disponíveis no Booyah.

Depois de muitas colaborações com vários grandes nomes, como Street Fighter V, Attack on Titan, One-Punch Man, McLaren Racing e La Casa de Papel da Netflix, esta é, na verdade, a primeira parceria da Garena com uma franquia de filmes que também traz o Battle Royale à vida fora do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 15 de outubro.