Todos os locais onde encontrar Turco (personagem 26) na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

A última temporada de Fortnite vinha carregada de expectativa por ser relacionada à Marvel, mas a temporada 5 do Capítulo 2 já está querendo tomar seu posto, com a ajuda do Mandaloriano e do Yoda Bebê. Com a nova temporada, também chegaram novidades que deram vida nova a Fortnite.

Há certamente mais a fazer no mapa na temporada 5 do Capítulo 2 e o maior motivo disso é a presença das missões de Caçada. Essas missões podem ser obtidas com personagens não-jogáveis (NPCs/PNJs) espalhados pelo mapa e concedem Barras de Ouro, uma nova moeda que pode ser usada para comprar armas Exóticas. Essas armas são tão poderosas quanto as Míticas, que são menos populares por sua disponibilidade limitada na temporada 5 do Capítulo 2.

Alguns dos personagens em questão aparecem no mesmo local em toda partida, enquanto outros decidem aparecer em um local diferente cada vez que você começa um jogo de Fortnite. Isso faz da missão uma caça ao tesouro excelente, mas pode assustar um pouco os jogadores que querem encontrá-los mais rapidamente para completar a coleção.

Há 40 personagens não-jogáveis em Fortnite e Turco, que parece um pescador, pode aparecer em três locais próximos à água.

Confira todos os lugares onde você pode encontrar Turco em Fortnite.

Onde encontrar Turco na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite

Chaminés Chamuscantes

Captura de tela via Epic Games | Edição por Pure Game Guides

Começando do topo do mapa, Turco pode ser encontrado perto do rio ao sul das Chaminés Chamuscantes. A casa do pescador ficará perto de duas árvores e ele terá uma lareira pronta para o caso de a viagem ser longa.

Lago da Canoa

Captura de tela via Epic Games | Edição por Pure Game Guides

O Lago da Canoa é aquele tipo de lugar onde os idosos vão pescar. Ele fica a noroeste da Via do Varejo e a sudoeste da Doca Desleixada.

Esse local é meio aberto, então você pode ser um alvo fácil. Recomendamos preparar itens e ficar alerta.

Lago da Preguiça

Captura de tela via Epic Games | Edição por Pure Game Guides

O Lago da Preguiça é o último lugar onde Turco pode estar. Ele ficará perto da casinha branca caso escolha aparecer no Lago da Preguiça. Apesar de a Epic não ter divulgado as probabilidades de aparecer em cada lugar, parece que Turco aparece mais frequentemente no Lago da Preguiça.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 08 de dezembro.