Como completar Caçadas na temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

A nova temporada de Fortnite, a temporada 5 do Capítulo 2, foi ao ar nesta quarta-feira, após um encerramento épico da temporada anterior. Os heróis da Marvel, que apareceram no jogo ao longo da temporada, se juntaram para enfrentar Galactus. O devorador de mundos foi finalmente derrotado com uma ajudinha dos milhões de jogadores de Fortnite.

Tudo parecia bem e o mundo de Fortnite parecia estar salvo depois do evento, mas Galactus acabou conseguindo causar dano suficiente para causar um loop. O Agente Jones informou os jogadores de seus esforços para montar um esquadrão de elite, composto por caçadores de todo o universo, para garantir que ninguém escape do loop. No entanto, não seria uma boa atualização de temporada de Fortnite sem novas mecânicas para acompanhar a história — e a Epic Games inseriu o sistema de Caçadas, além de todas as mudanças.

As Caçadas são como desafios dentro do jogo, que você só pode obter depois de entrar em uma partida de Fortnite. Você precisa encontrar os personagens não-jogáveis espalhados pelo mapa, pois é com eles que vai conseguir as missões.

Ao interagir com um desses personagens, você terá a chance de escolher uma Caçada entre algumas diferentes, mas só poderá levar uma delas com você.

Completar uma Caçada concede como recompensa barras de ouro que podem ser usadas para comprar armas, itens ou qualquer coisa do tipo com o mesmo personagem.

Aqui está a localização de um dos personagens, descoberta pelos jogadores, mas há muito mais pelo mapa. Não se sabe ainda se eles vão se movimentar pelo mapa ao longo da temporada ou em partidas diferentes, mas deve ser fácil localizá-los porque a opção de interação aparece ao se aproximar deles.

Captura de tela via Epic Games | Edição por Aidan O’Brien

O que são as Caçadas da temporada 5 do Capítulo 2 de Fortnite?

Há algumas Caçadas diferentes, mas a mais popular parece ser o desafio de eliminação. Com recompensa de 70 barras, o desafio pede que você elimine um certo jogador inimigo, mostrando onde ele está. Não é exibida a localização exata, mas ele estará dentro daquele círculo amarelo.

Se outra pessoa eliminar sua vítima antes de você, você ainda recebe metade das barras de ouro do prêmio. Outras Caçadas incluem causar dano com certas armas, conseguir certo número de eliminações ou visitar certos pontos de interesse.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de dezembro.