Quantos jogadores Fortnite tem? | Dot Esports Brasil

Lançado em 2017, Fortnite se tornou um fenômeno dos jogos ao longo dos anos. Um jogo que já foi considerado o rival cartunizado de PUBG se tornou o título mais forte no gênero Battle Royale, e a Epic Games ainda trabalha incansavelmente para projetar cada temporada melhor do que sua antecessora.

Enquanto alguns jogadores dedicados podem argumentar que a primeira temporada de Fortnite foi o auge e não há nada que a Epic possa fazer para reconquistar essa experiência única, os números dizem o contrário.

Um ano após seu lançamento, Fortnite atraiu mais de 125 milhões de jogadores, e a contagem de jogadores aumentou desde então. Isso significa que tudo o que a Epic está fazendo para chamar a atenção está funcionando, e novas pessoas estão criando uma conta de Fortnite pela primeira vez quase todos os dias. O número de usuários registrados do Fortnite parece aumentar cerca de 25-40 por cento a cada ano, e 2020 não foi uma exceção.

Fortnite é um dos poucos títulos que ainda atrai novos jogadores continuamente, anos após seu lançamento, e é algo para se admirar. A maioria dos títulos de e-sports como Dota 2 e CS:GO entram em um estágio de preservação no qual o número de novos jogadores diminui significativamente e os desenvolvedores se concentram em manter a base de jogadores existente feliz. O impulso da Riot Games por novos mercados com linhas de skins populares pode até sugerir que a Riot pode ter arrancado uma página do livro da Epic, uma vez que os desenvolvedores de jogos precisam forçar seus limites se quiserem manter os novos jogadores chegando.

Quantos usuários Fortnite teve em 2020?

Imagem via Epic Games

A Statista, empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores, informou que Fortnite tinha mais de 350 milhões de usuários registrados em maio de 2020. A empresa costuma atualizar os dados duas vezes por ano. As atualizações ocorrem uma vez durante o segundo trimestre do ano e uma vez por volta do quarto trimestre.

As colaborações contínuas de Fortnite com nomes como Marvel, DC e outros artistas funcionam maravilhosamente para atrair novos jogadores, já que cada parceiro permite que sua base de seguidores saiba sobre a colaboração e os convida para jogar Fortnite. Os streamers de Fortnite jogando com celebridades em ocasiões ao vivo também são outra ótima maneira de divulgar o Fortnite para novos usuários, já que muitos jogadores em potencial assistem como suas celebridades favoritas estão jogando.

No entanto, usuários registrados não traduzem diretamente para jogadores simultâneos. Os jogadores podem criar contas e nunca acessá-las, o que dificilmente é lucrativo para a Epic. A contagem de usuários registrados também pode incluir várias contas de um único jogador, que podem somar no final.

Embora a Epic não compartilhe publicamente a contagem de jogadores simultâneos do Fortnite, a desenvolvedora compartilha a participação ao vivo de qualquer evento do jogo.

O evento Marshmello atraiu 10,8 milhões de jogadores simultâneos em 2019, que era o recorde até o evento Travis Scott em abril de 2020. O evento Travis Scott liderou o recorde com 12,3 milhões de jogadores simultâneos.

Quantos jogadores o Fortnite terá em 2021?

Imagem via Epic Games

O número de usuários registrados do Fortnite está destinado a aumentar, já que a Epic se destaca em fazer o Fortnite ficar atualizado com cada atualização. Não há dúvida de que a desenvolvedora tem mais ideias de colaboração e temporada que atrairão ainda mais usuários no futuro, mas a Epic está atualmente com problemas com a Apple.

A rivalidade entre os dois gigantes da tecnologia começou com a Epic tentando contornar o corte de 30 por cento da Apple em cada compra dentro do aplicativo, e essa ação afetou negativamente a Epic. A desenvolvedora não consegue atualizar o Fortnite em dispositivos Apple. Isso significa que os jogadores em iPhones, iPads e Macs estão presos no Capítulo Dois, temporada Três, por enquanto e não poderão receber nenhuma atualização futura do jogo, a menos que a Apple ou o tribunal permitam que a Epic mantenha o jogo.

Embora ainda existam jogadores em dispositivos Apple que estão aproveitando a última temporada disponível, a maioria da base de jogadores da Epic na Apple começou a se agitar devido a não poder jogar a última temporada. Um dos arquivos da Epic sobre o caso sugere que eles testemunharam uma queda de mais de 60 por cento. Considerando que a base de jogadores da Apple em Fortnite representa quase um terço da população do jogo, pode demorar um pouco para Fortnite bater seu último recorde de jogadores simultâneos.

Quantos jogadores estão jogando Fortnite agora?

A Epic não divulga quantos jogadores estão jogando Fortnite em um determinado momento. Embora a própria desenvolvedora não forneça uma API, existem outras soluções que usam métodos diferentes para controlar o número de jogadores ativos dos jogos.

Playercounter.com apresenta contagens de jogadores online ativos para jogos que não compartilham seus números, como Hearthstone, Overwatch e Fortnite. O site usa um algoritmo personalizado chamado Gohost Network Protocol (GNP), que rastreia o tráfego de rede de títulos populares. Considerando que os números que ele fornece para jogos com contagens de jogadores ativos como Dota 2 são precisos, pode-se supor que os números no site podem ser próximos aos reais.

Em 13 de junho de 2021, 20h, Fortnite tinha mais de cinco milhões de jogadores online.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 12 de junho.