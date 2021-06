Passe de batalha da temporada 7 de Fortnite Capítulo 2 traz novo sistema: jogadores podem escolher as recompensas na ordem que quiserem | Dot Esports Brasil

A nova temporada de Fortnite estreou com um sistema novo para o passe de batalha.

O passe de batalha da sétima temporada do Capítulo 2 coloca os jogadores no comando, permitindo que escolham suas recompensas na ordem que preferirem ao subir de nível.

Toda vez que subir de nível em Fortnite, seja jogando e concluindo desafios para ganhar mais EXP ou comprando níveis do passe de batalha com V-Bucks, você receberá cinco “Estrelas de Batalha”. Com as Estrelas de Batalha, você poderá receber as recompensas do passe na ordem que preferir.

Com o avanço da temporada e dos níveis dos jogadores, mais páginas do passe de batalha serão desbloqueadas, oferecendo novas opções de recompensas para escolher.

Esse novo passe de batalha, mais dinâmico, permite que os jogadores tenham mais opções no futuro e não precisem seguir um caminho específico. Se quiserem pegar um item da primeira página e esperar por outro da segunda, a escolha é deles.

Cada página do passe de batalha tem também uma recompensa bloqueada, que só fica disponível quando todas as outras recompensas daquela página forem habilitadas. No nível 100, você poderá desbloquear Rick Sanchez da série Ricky and Morty.

Quando o passe de batalha estiver completo, você poderá trocar suas Estrelas de Batalha por estilos para a Doutora Slone e outras recompensas adicionais.

Na sétima temporada do Capítulo 2 de Fortnite, os jogadores encontram um misterioso exército alienígena que invade a ilha. O ataque tem tudo para ser explosivo, então busque a chefe do Agente Jones, a Doutora Slone.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 08 de junho.