Dinossauros chegam à ilha de Fortnite | Dot Esports Brasil

Os ovos de Fortnite finalmente chocaram — mas o Coelho da Páscoa sumiu de vista.

Com a última atualização de Fortnite, os Dinossauros chegaram à ilha. Foi a primeira atualização do jogo desde o início da nova temporada, em 16 de março.

Você pode domar os Dinossauros usando uma Capa de Caçador, como acontece com os outros animais selvagens do jogo. Até agora, no entanto, não existe uma forma de fazer com que obedeçam seus comandos do conforto de uma moto.

Tem alguma outra coisa eclodindo na Ilha...



Os Dinossauros estão prontos pra desafiar sua posição de dominância. Você pode enfrentá-los ou domá-los pra que ajudem na sua caçada.



Embora sejam letais, os Dinossauros vão contribuir de forma interessante com o sistema de criação, permitindo uma coleta muito mais rápida de ossos de animais. Os ossos podem ser usados com armas Improvisadas para criar novas armas, o que antes era um trabalho longo e árduo.

Ossos de animais são usados para as variantes de armas Primais, assim como as peças mecânicas são usadas para as variantes de armas Mecânicas. Entre as armas que você pode criar, estão o rifle Primal e a espingarda Primal.

Agora que os Dinossauros estão disponíveis, deve ser mais tranquilo criar e aprimorar armas.

