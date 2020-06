Como obter o traje do Aquaman no Fortnite | Dot Esports Brasil

A Temporada Três do Capítulo Dois de Fortnite finalmente foi ao ar, junto com um novo passe de batalha temático.

Embora a maioria dos sinais fosse difícil de ler, a imagem em close de um tridente foi suficiente para convencer os fãs de que um certo deus grego, ou Aquaman, estava chegando no jogo. Não só acabou sendo o Aquaman da DC, mas também é o interpretado por Jason Momoa, o ator do filme Aquaman e da série de TV Game of Thrones.

Esta é uma ótima decisão temática da Epic Games, já que o mapa está inundado nesta temporada e Aquaman é o herói perfeito para ajudar os agentes.

Embora Aquaman não venha com seus superpoderes clássicos, você ainda pode se sentir como o governante dos sete mares enquanto pilota os novos veículos de tubarão.

Como desbloquear o traje do Aquaman em Fortnite

Assim como o traje do Deadpool da Segunda Temporada do Capítulo Dois, o traje do Aquaman também exige que os jogadores façam algumas missões para ser desbloqueado. Apesar da semelhança, o traje do Aquaman já está disponível durante o primeiro dia da nova temporada e parece ter desafios menos exigentes do que o do Deadpool.

Não há desafios que possam ser feitos através da interface do usuário e todos parecem ser tarefas do jogo que você pode verificar na tabela de missões, que agora está no menu principal.

Para desbloquear o traje do Aquaman, os jogadores precisam:

Compre o passe da Terceira Temporada Capítulo Dois, que custa 950 V-Bucks, para desbloquear os desafios do Aquaman.

Complete todas as principais missões semanais do Aquaman antes do final da temporada para desbloquear o Rei dos Mares.

O primeiro dos desafios do Aquaman, “Use um redemoinho na Fortilha”, já está disponível e outros quatro desafios chegarão nas próximas semanas.

Como desbloquear o traje Arthur Curry de Aquaman

Captura de tela via Epic Games

Depois de completar os cinco desafios do Aquaman, os jogadores terão acesso total ao traje base. Mas há um segundo traje, que mostra o Aquaman que conhecemos do universo cinematográfico da DC.

Você precisará mergulhar na cachoeira do Desfiladeiro Deslumbrante usando o traje do Aquaman para desbloquear sua versão Arthur Curry, sem camisa.

O artigo original será atualizado à medida que mais missões do Aquaman forem lançadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 17 de junho.