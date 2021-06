Como consertar o erro de travamento na tela de conexão no Fortnite | Dot Esports Brasil

Sempre que uma nova atualização de conteúdo é lançada, jogadores novos e antigos do Fortnite voltam correndo para experimentar tudo o que a Epic Games introduziu no jogo com a atualização mais recente. Principalmente durante o início de novas temporadas, o número de jogadores pode sobrecarregar os servidores e fazer com que os jogadores tenham erros relacionados ao servidor que os impedem de jogar Fortnite.

Ficar preso na tela de conexão é um erro comum que geralmente está relacionado a servidores que caem devido ao grande fluxo de jogadores. Embora o erro apareça para jogadores de PC com mais frequência, também houve casos em que o erro também apareceu para jogadores de console.

Considerando que ficar travado na tela de conexão é um erro que geralmente ocorre devido a problemas do lado do servidor da Epic, você pode precisar esperar na maioria dos casos. Também pode acontecer devido a problemas de conectividade que podem surgir do seu lado, que você pode solucionar aplicando as correções em nossa lista.

Veja como você pode corrigir o problema do erro de travamento da tela de conexão no Fortnite.

Verifique os servidores

Os servidores não caem com tanta frequência, mas quando o fazem, os jogadores começam a ter erros de conexão que os impedem de entrar no Fortnite. Verificar se os servidores estão inativos ou não será essencial para que você não perca seu valioso tempo tentando consertar um erro do qual não consegue se livrar.

O rastreador de status do servidor oficial da Epic deve ser sua primeira parada para verificar se os servidores do Fortnite estão com problemas. Embora este site seja atualizado na maioria dos casos, também pode haver casos em que ele não consegue atualizar a tempo quando um erro relacionado ao servidor está apenas se desenvolvendo. Se a comunidade é mais rápida do que o rastreador quando se trata de relatar erros em todo o servidor, os desenvolvedores do Fortnite geralmente respondem aos fãs por meio da conta de mídia social de status do jogo.

Centros comunitários como o Reddit também podem ser fontes valiosas para verificar, já que os jogadores geralmente são os primeiros a reagir a um erro relacionado ao servidor, como o erro de travamento na tela de conexão. O Downdetector pode ser outra alternativa quando se trata de verificar se os servidores estão funcionando bem, já que o site também depende do feedback do usuário.

Reiniciar Fortnite

Se os servidores estiverem funcionando, você pode ter tido azar com uma linha de conexão com defeito. A melhor maneira de solucionar isso será reiniciando o Fortnite, já que toda vez que você entrar no jogo, será atribuído a você uma rota / servidor diferente.

Mesmo que sua primeira tentativa não seja bem-sucedida, tente reiniciar por mais algumas vezes. Se você ainda não consegue entrar depois de duas ou três tentativas, pode ser hora de passar para outras correções. Se você estiver no PC, também pode reiniciar o Epic Games Launcher apenas para cobrir várias bases.

Resolva problemas de sua rede doméstica

Seu ISP pode ter dificuldade em acompanhar a demanda durante o horário nobre, quando muitas pessoas de sua área estão usando a Internet. Problemas relacionados ao ISP também podem causar erros como o travamento na tela de conexão.

Reiniciar o roteador permitirá que você corrija quaisquer problemas relacionados ao ISP. Ao reiniciar o roteador, você também deve fazer o mesmo para o seu dispositivo de jogo para marcar todas as caixas ao mesmo tempo.

Alterar o DNS também pode ser benéfico antes de reiniciar o roteador, pois um servidor DNS defeituoso também pode ser responsável por um erro como o travamento na tela de conexão. A maioria dos jogadores usa os servidores DNS padrão que seu ISP atribui e um servidor DNS caindo pode começar a causar erros de conexão.

Um método mais avançado de solução de problemas em sua rede doméstica é tentar uma conexão diferente. O recurso de ponto de acesso do seu celular será a maneira perfeita de fazer isso, pois você só precisará ativar o recurso e conectar-se a ele com o seu dispositivo de jogo.

Se tudo funcionar bem enquanto você estiver usando os dados do celular, talvez seja necessário ligar para o seu provedor de serviços de Internet e pedir que façam um diagnóstico na sua rede doméstica. Eles poderão monitorar os detalhes de sua conexão e ver se há algo errado com ela que possa estar causando esse erro.

Reinstale o Fortnite

Os métodos acima cobrem todas as bases quando se trata de erros relacionados à conexão. Se nenhum deles funcionar, você também pode tentar reinstalar o Fortnite apenas para se certificar de que nenhum arquivo corrompido esteja atrapalhando sua experiência.

Se você começou a travar na tela de conexão depois de mover os arquivos do jogo ou instalar um novo dispositivo de armazenamento, deverá se beneficiar da reinstalação do jogo. Quando todos os arquivos acabam de sair do forno, as chances de você encontrar um erro relacionado ao software devem ser mínimas.

Espere ou entre em contato com a Epic

Se os servidores estiverem inativos ou houver um erro contínuo em todo o servidor, sua única opção será aguardar que a Epic conserte seu servidor. Você pode tentar reiniciar o Fortnite repetidamente com a esperança de se tornar um dos primeiros jogadores a entrar no jogo depois que os servidores estiverem online novamente, ou você pode ficar de olho na conta do Twitter do Fortnite Status e gastar seu tempo de uma forma mais produtiva, como pesquisando como você pode se tornar um jogador de Fortnite melhor.

Em casos raros em que você ainda não consegue entrar no Fortnite devido ao travamento na tela de conexão, você pode querer entrar em contato com a Epic diretamente através de um tíquete de suporte. Certifique-se de mencionar todas as etapas de solução de problemas que você tentou até agora em seu tíquete e também envie capturas de tela para ajudar a equipe de suporte a obter um avanço no erro. Você deve obter uma resposta da equipe de suporte dentro de dois dias.

As chances são de que pode haver um erro relacionado à região, afetando você e os jogadores em sua área que a Epic poderia consertar. Também pode ser necessário fornecer mais registros e pode haver alguns tíquetes de resposta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 11 de junho.