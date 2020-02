O que você precisa saber sobre a Atualização 7.24b de Dota 2

Este artigo foi trazido pelo StatBanana, a melhor ferramenta de estratégia de Dota 2.

A Valve lançou a atualização mais recente de Dota 2 antes do início da terceira rodada do Dota Pro Circuit. Qualificadores para o Minor e o Major e o recente WePlay! Tug of War: Mad Moon deu aos fãs um bom vislumbre do meta.

Essa pequena atualização está repleta de enfraquecimentos. Um total de 5 itens e 12 heróis foram pegos pelo martelo do enfraquecimento.

Enfraquecimentos de item

Bracer

A resistência mágica foi reduzida de 5 para 4%.

Desolator

Redução de armadura reduzida de 7 para 6.

Dano aumentado de 50 para 60.

Diffusal Blade

Mana queimada por ataque reduzida de 50 para 40.

Maelstrom

A distância do encadeamento do raio reduzida de 900 para 650.

Mjollnir

A distância do encadeamento do raio reduzida de 900 para 650.

Além do enfraquecimento no Bracer, a maioria foi direcionado para os itens de dano mais populares de 7.24.

Bracer é o item de estatísticas iniciais mais poderoso e valioso. O item oferece 120 pontos de vida e resistência mágica bônus. Comprar vários basicamente dá ao herói a capacidade de aguentar uma ou duas explosões de dano extras.

Seja Pangolier ou Phantom Lancer, a Diffusal Blade se tornou a mais viável para praticamente todos os núcleos de agilidade. A queima de mana sempre foi uma mecânica poderosa, mas a mudança do meta para ter mais heróis de força, que geralmente têm menos mana, a torna uma ferramenta robusta em qualquer kit.

Maelstrom e Mjollnir sempre foram alguns dos itens de farm mais eficientes do jogo. O retrabalho de Lifestealer para aumentar consistentemente sua velocidade de ataque fez do herói e do Maelstrom uma dupla nascida um pro outro. É um enfraquecimento de pequeno alcance, mas permitirá que os suportes lutem a uma distância mais segura.

Enfraquecimentos de Heróis

Slardar, cujo marcava presença como offlaner e as vezes suporte, disparou após seu fortalecimento de velocidade de movimento, agora recebeu os enfraquecimentos mais duros da atualização. Guardian Sprint tem seu custo de mana revertido, o que é caro para um herói que quase sempre tem problemas de mana. Bash of the Deep e Corrosive Haze também teve seus danos reduzidos.

Surpreendentemente, a Enchantress recebeu apenas uma única alteração, apesar de estar no topo nas taxas de competição. O custo de mana de Impetus foi aumentado em todos os níveis, o que pode ser significativo para um herói que gosta de usá-lo sem parar. O herói provavelmente ainda será uma ameaça devido à sua imensa flexibilidade de itens e capacidade de desempenhar vários papéis.

O Lifestealer ganhou destaque como a opção mais segura e popular. A imunidade mágica embutida está sempre em busca e a velocidade de ataque insana do herói fez dele uma boa escolha para itens que podem procar, como Maelstrom e Basher. O herói recebeu enfraquecimentos bem merecidos em sua velocidade de ataque e dano base, mas provavelmente continuará sendo uma escolha viável devido à força de sua nova Feast e Infest.

A ridícula quantidade de dano em área do Snapfire com Mortimer Kisses foi atingida. O herói se destacou como um suporte difícil de enfrentar mesmo com zero itens devido à sua capacidade de ser uma artilharia de longo alcance. Desde o lançamento, as pessoas também melhoraram no uso do Snapfire Cookie. Os pontos fortes de uma habilidade que pode atordoar, usar movimentos forçados e potencialmente curar foram finalmente percebidos por jogadores e desenvolvedores.

Tiny, Io e Puck, que continuam a dominar o meta após seu retrabalho na atualização dos Outlanders apesar dos enfraquecimentos subsequentes, mais uma vez receberam enfraquecimentos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 26 de fevereiro.