Canal de Ninja se torna o mais seguido da Mixer

Depois de sua mudança-surpresa da Twitch para a plataforma de streaming da Microsoft, Mixer, Tyler “Ninja” Blevins se tornou o maior streamer do site, superando o campeão anterior David “TheGrefg” Cánovas.

Blevins também já passou de 1 milhão de inscritos na plataforma, apesar de vários desses terem vindo do acordo de Mixer e Ninja para dar inscrições gratuitas por tempo limitado.

Ele estreou na Mixer durante o festival Lollapalooza de Chicago, onde jogou no torneio Friday Fortnite de Daniel “KEEMSTAR” Keem com o vencedor Solo da Copa do Mundo Kyle “Bugha” Giersdorf.

Antes mesmo de começar a fazer streams na Mixer, Blevins atingiu 500.000 seguidores apenas com o anúncio da mudança. Desde então, ele tem transmitido regularmente em horários predefinidos.

A marca mostra que Ninja é mais que apenas a Twitch. Ao menos a curto prazo, a mudança parece ter sido uma decisão astuta, tanto em termos financeiros quanto em relação a seu status como influenciador e celebridade.

Desde a mudança, a Twitch passou a usar o canal de Ninja na plataforma para promover outros streamers, dizendo que “O Ninja que você procura está em outro castelo”. Por causa da mudança, o símbolo de parceiro também foi removido do perfil de Blevins na Twitch.

Agora, outros streamers estão considerando transmitir em outras plataformas se receberem boas ofertas, incluindo KEEMSTAR e Guy “Dr Disrespect” Beahm. Ainda não se sabe quanto Blevins recebeu para ir para a Mixer, mas foi certamente um número substancial para garantir que o maior streamer da Twitch começasse de novo do zero.

Antes, ele era o rei da Twitch, e agora, em um espaço de tempo ridiculamente curto, já domina outro serviço de streaming.

Artigo publicado originalmente por Ben Walker em inglês no Dot Esports no dia 07 de agosto.