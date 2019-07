Bugha se torna o 10º jogador de esports mais bem-pago depois de sua vitória solo na Copa do Mundo de Fortnite

Depois de uma vitória histórica no torneio solo da Copa do Mundo de Fortnite, Kyle “Bugha” Giersdorf, de 16 anos, disparou para a 10ª posição na lista de jogadores de esports mais bem-pagos de todos os tempos.

A conquista do título na Copa do Mundo elevou Bugha acima de milhares de jogadores, com um total de rendimentos de 3.025.900 dólares. Isso faz dele o mais novo entre os 10 primeiros da lista, e o único entre os 10 que não é um jogador de Dota 2.

Nativo da Filadélfia, ele esmagou os oponentes no evento solo, terminando 26 pontos à frente do segundo colocado, Harrison “Psalm” Chang, que saiu do evento com 1,8 milhão de dólares. O terceiro e o quarto colocados, “EpikWhale” e Nate “Kreo” Kou, também ganharam mais de 1 milhão cada um no torneio solo.

Mas Bugha ainda precisa vencer muitos eventos milionários para garantir o primeiro lugar na lista de maiores rendimentos. A posição é ocupada pelo capitão de Dota 2 da Team Liquid, Kuro “KuroKy” Salehi Takhasomi, que já ganhou mais de 4,2 milhões de dólares na carreira. O maior prêmio que KuroKy ganhou em torneios foi no The International 2017, em que seu time ficou em primeiro lugar e recebeu o total de 10,8 milhões de dólares.

KuroKy terá a chance de aumentar seu total no próximo mês, na nona edição do The International, mas Bugha vai, sem dúvidas, continuar forte nas competições de Fortnite por alguns anos.

Artigo publicado originalmente por Preston Byers em inglês no Dot Esports no dia 29 de julho.