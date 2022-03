Novo time de CS:GO de FalleN estreia oficialmente hoje

Os bicampeões de Majors de CS:GO Gabriel “FalleN” Toledo, Fernando “fer” Alvarenga e Lincoln “fnx” Lau jogam hoje sua primeira partida oficial desde que assinaram com a organização Imperial em fevereiro.

Acompanhado de Ricardo “boltz” Prass e Vinicius “VINI” Figueiredo, o trio participa da primeira qualificatória aberta do Regional Major Ranking (RMR) South America, estreando às 16h BRT contra um adversário ainda não revelado. Será a primeira chance da equipe de garantir uma vaga no RMR PGL Antwerp Major Americas em abril. Há quatro vagas disponíveis nessa qualificatória aberta e a próxima, que acontece em 5 e 6 de março, também conta com quatro vagas.

A expectativa para o Last Dance, referência ao documentário Arremesso Final, da Netflix, sobre a última temporada de Michael Jordan com o Chicago Bulls, vem se acumulando no Brasil desde que eles começaram a transmitir juntos da casa de FalleN, em janeiro. A primeira transmissão deles chegou a ter 66.684 espectadores, segundo o site de estatísticas da Twitch SullyGnome, e o esperado é que mais de 100.000 fãs assistam à estreia da Imperial no canal de Gaules na Twitch.

Embora os jogadores não tenham participado de partidas gerais em meses, eles viajaram para Varsóvia, na Polônia, para treinar com os times europeus e desenferrujar suas habilidades. Infelizmente para a Imperial, foi preciso sair do país antes do previsto por medo da invasão russa na Ucrânia.

Você pode acompanhar a estreia da Imperial em vários canais, pois essas qualificatórias abertas podem ser transmitidas por qualquer pessoa. Mas boa parte dos fãs deve ver a transmissão de Gaules, voz oficial do CS:GO brasileiro nos últimos anos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 03 de março.