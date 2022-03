Notas da atualização de 28 de março do CS:GO

Uma nova atualização de CS:GO chegou aos servidores ativos na noite de 28 de março e a Valve lançou as notas completas da atualização.

Esta atualização se concentrou em corrigir alguns erros e alterar alguns detalhes de Ember e Vineyard, os dois mapas de Zona de Perigo criados pela comunidade que foram adicionados ao CS:GO em fevereiro de 2021. Zona de Perigo é um modo battle royale que foi lançado em dezembro de 2018 e pode apresentam até 18 jogadores em um servidor.

Release Notes for today are up: https://t.co/XeYhXYxIhc — CS:GO (@CSGO) March 28, 2022

Além das atualizações de Ember e Vineyard, nada mais mudou no jogo desta vez. O tamanho da atualização de 28 de março é de cerca de 250 MB e os jogadores precisam fazer o download para continuar jogando CS:GO.

Aqui estão as notas completas da última atualização do CS:GO.

Ember:

– Removidas colisões antigas nas piscina de rochas.

– Substituídas as escadas da piscina de rochas por escadas de metal.

– Corrigidos problemas de carregamento. (Obrigado Joaokaka1998)

– O geiser do lado oeste das ruínas agora joga o jogador para cima com menos força.

– Adicionados pontos de spawns próximos do farol.

– Agora é possível subir nos exaustores dos apartamentos.

– Corrigido um bug visual nos túneis abaixo do hospital.

– Corrigida uma porta intangível no hospital.

Vineyard:

– Adicionadas novas localizações no mapa.

– Adicionadas colisões nas varandas do forte.

– Ajustadas as colisões nas escadas.

– Adicionada colisão dos drones nas docas.

– Correção de locais onde o jogador poderia ficar preso.

– Corrigidos bugs diversos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 29 de março.