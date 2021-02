Activision confirma novo mapa de Modern Warfare para a 2ª temporada de Call of Duty: Mobile

A Activision revelou a chegada de um novo mapa em Call of Duty: Mobile na segunda temporada.

De acordo com o teaser, o mapa de Modern Warfare, Shoot House, está chegando à versão móvel do jogo em breve. O mapa já foi revelado em um teste público para o jogo no início deste mês. O desenvolvedor confirmou hoje que o mapa será jogável na segunda temporada.

Shoot House é um mapa de tamanho pequeno com um design de três rotas. Situado nos desertos de Urzikstan, oferece ação em ritmo acelerado com a maioria dos tiroteios acontecendo de perto.

🔊 Sound ON and mind the dust.



Coming in the next season of #CODMobile! pic.twitter.com/a88bVljbxY — Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) February 20, 2021

A segunda temporada de Call of Duty: Mobile está prevista para começar em 10 de março. A temporada também introduzirá uma nova série de classificação no jogo, juntamente com uma grande atualização com novos mapas, modos e muito mais.

No recente teste público, além do mapa Shoot House, a Activision também testou os mapas do Modern Warfare 3, Oasis e Shipment 2019. Esses mapas também podem chegar ao jogo na segunda temporada.

Outros recursos no teste público incluem o modo de espadas e pedras, caminhões no modo Battle Royale, uma nova série de pontuação e uma habilidade de operador. A série de pontuação é chamada Napalm e envia uma chuva de fogo para o campo de batalha. A habilidade do operador Bull Charge, por outro lado, equipa os jogadores com um grande escudo que pode ser usado para “avançar” nos inimigos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 21 de fevereiro.