Temporada 8 de Apex se chamará Caos, terá “Desfiladeiro do Rei obliterado” e Rifle de Repetição 30-30

A próxima temporada de Apex Legends se chamará Caos e pode fazer jus ao nome. Caos trará um “Desfiladeiro do Rei obliterado” e o Rifle de Repetição 30-30 — além de Fuse, a nova lenda do jogo.

A Respawn atualizou a página da oitava temporada com uma prévia do que vem por aí, incluindo descrições curtas da 30-30, o novato Fuse e um destino que não parece muito bom para o primeiro mapa de Apex.

“A chegada de Fuse afetou drasticamente o Desfiladeiro do Rei”, segundo o site oficial. A descrição aponta para outra atualização de mapa, provavelmente uma que devastará algumas áreas da arena.

Uma teoria sugere que a Nave Comemorativa, que sobrevoa as arenas para proteger a adição de Salvo ao Sindicato, cairá do céu. Algumas das imagens promocionais de Fuse na oitava temporada parecem mostrar a nave caindo no Desfiladeiro do Rei — uma possível pista do futuro do mapa, da mesma forma que o Ponto de Interesse dos Confins do Mundo que foi mostrado em uma arte promocional da sexta temporada.

Já era esperado que o Desfiladeiro do Rei recebesse uma atualização na próxima temporada: o mapa está fora da rotação desde novembro, então era hora de ter novidades. Mas a arena estará disponível até 21 de janeiro em um breve retorno, trazendo a mais nova versão do Desfiladeiro do Rei, que inclui a Costa Quebrada e a Sala de Mapa de Crypto.

A Respawn destruiu partes do Desfiladeiro do Rei em cada atualização de mapa: a segunda temporada destruiu as Cascatas, enquanto Loba explodiu a Cidade Caveira e o Domo do Trovão na véspera da quinta temporada. Parece que outra parte do Desfiladeiro do Rei pode ser destruída para a próxima temporada.

Além da atualização de mapa do Desfiladeiro do Rei, Caos também trará o Rifle de Repetição 30-30, primeira arma de ação de alavanca. O site oficial diz que ela “despedaça os oponentes com munição pesada”. Ela também é a “arma mais popular de Salvo” e aparece no episódio mais recente das Histórias das Terras Ermas, nas mãos da nova lenda Fuse.

O Caos chega a Apex Legends em 2 de fevereiro, quando a nova temporada será lançada. Com ela, chegam uma nova arma, uma nova lenda e um Desfiladeiro do Rei destruído.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 18 de janeiro.