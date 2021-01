A próxima lenda do Apex se chama Fuse, e junto vem uma nova arma

O último episódio de Histórias das Terras Ermas de Apex Legends é explosivo, literalmente. O curta animado apresentou aos fãs a próxima lenda, Fuse, um especialista em demolições, que se encaixará perfeitamente nos Jogos Apex.

Mas Fuse não vai se juntar aos Jogos Apex sozinho: ele está trazendo seu fiel Fuzil Repetidor 30-30 com ele.

O curta animado compartilhou mais informações sobre sua experiência. O nativo salvoniano conhece bem as armas e parece ter servido como mercenário antes de seguir para o circuito de combate subterrâneo. Ele participou do Bone Cage, a versão de Salvo do Thunderdome, uma luta no estilo vale tudo na gaiola, e foi coroado campeão.

Com a recente adição de Salvo ao Sindicato, Fuse mudou-se para os Jogos Apex e decidiu deixar Salvo para sempre. Isso atraiu a ira de sua amiga de infância Max, um membro de Salvo MC e oponente do Sindicato. No início do curta, os dois tropeçam em lutadores pela liberdade salvonianos mortos da resistência, a quem ela chama de "verdadeiros vilões de Salvo." “Eles lutaram por nossa liberdade”, diz ela.

Além do Fuse, a oitava temporada trará um novo armamento para a luta: o Fuzil Repetidor 30-30. Este fuzil de ação de alavanca "destrói a oposição com tiros contundentes", de acordo com a página da oitava temporada. É também a arma mais popular de Salvo, outra exportação Salvoniana para os Jogos Apex.

Teasers anteriores revelaram que Salvo é o último planeta a se juntar ao espaço do Sindicato, após lutar contra o ataque da organização. Um memorando na sala de Wattson revela que Salvo está sob uma nova administração “mais simpática à causa da paz nas Terras Ermas”, de acordo com o diretor de relações públicas Jacob Young. Também indica que Salvo pode ter um conhecimento excepcional de armamentos, um possível sinal para o 30-30.

Outro teaser revelou a existência do Salvo MC, uma das facções nas lutas pelo poder Salvoniano. A amiga de infância de Fuse, Max, usa um colete com o logotipo do MC, o que mostra que a organização é fortemente anti-sindicato e faz parte da resistência.

Fuse chegará aos Jogos Apex em 2 de fevereiro, quando a próxima temporada, Mayhem, for lançada, ao lado de uma nova arma e um “Desfiladeiro do Rei destruído”, de acordo com a página oficial da oitava temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 18 de janeiro.