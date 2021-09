Rampart grafita suas placas no novo teaser da Tomada de Cidade de Apex

A Rampart adicionou seu próprio toque às placas em Lava City no teaser de hoje. Os sinais apareceram pela primeira vez no domingo, anunciando a mudança da modder para os Confins do Mundo, e devem indicar que uma Tomada de Cidade de Rampart está a caminho.

A placa exibe uma série de novas mensagens. Agora lê “novo lugar de R” em vez de “Renewal Plaza”, por exemplo. Confins do Mundo também será a “casa exclusiva de Big Maude”, conforme a placa, e um navio colossal estilizado aparece à direita, com “meu” escrito acima dele. Se Rampart segue sua tradição de nomear objetos com nomes de pessoas (como visto em sua minigun Sheila), este poderia ser Big Maude.

Um sinal diferente, mais perto de Lava Siphon, mostra que Rampart o etiquetou com “casa exclusiva dos melhores mods sangrentos”, no verdadeiro estilo Ramya. Dois sinalizadores próximos (um azul e um rosa) indicam os locais do sinal. Os jogadores também podem identificar as bandeiras que a Respawn Entertainment usa para sinalizar Tomadas de Cidade.

Como outro detalhe, Rampart grafitou seu logotipo em vez da versão modificada que a Hammond usou, com um círculo ao redor do R, semelhante ao logotipo da própria Hammond, e pintou “Hammond Schammond” na placa.

A série de teasers provavelmente aponta para uma próxima Tomada de Cidade para Rampart. Com base na programação normal da Respawn, um evento de Coleção pode estar a caminho nas próximas semanas, já que as principais atualizações geralmente entram no ar por volta da metade da temporada, no caso de Revelação, de meados ao final de setembro. Isso pode ser na próxima terça-feira, dia 14, ou coincidir com o início da próxima divisão ranqueada em 20 de setembro. A Respawn ainda não revelou oficialmente uma data.

Com base na localização dos teasers, a Tomada de Cidade de Rampart provavelmente reformulará Lava City, um dos pontos menos povoados de Confins do Mundo.

Esta não é a primeira vez que Rampart deixa sua assinatura em Confins do Mundo. Como parte da preparação para o lançamento da lenda, ela pintou a imagem de Kuben Blisk em toda a arena e os desenvolvedores adicionaram um grafite ao jogo antes de seu lançamento, disponível para o Spitfire.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 07 de setembro.