Quando termina o Encontro do Dia de São Valentim de Apex Legends?

Às vezes, precisamos ouvir o coração. E no caso dos fãs de Apex Legends, o coração diz para aproveitar um novo evento com novos itens cosméticos e modos de jogo.

O Encontro do Dia de São Valentim traz novos visuais e o retorno do popular modo Duos. As festividades começaram no dia 12, mas não vão muito longe.

Quando acaba o evento?

Invite that special someone for a rende…du. Squad up for Duos and enjoy themed items during the Valentine's Day Rendezvous, Feb 11-18.



O evento do Dia de São Valentim começou em 12 de fevereiro e fica no ar até o dia 19 de fevereiro. O fim do evento está previsto para as 15h BRT.

Que tipo de novo conteúdo podemos esperar?

No requisitado modo Duos de Apex, os fãs podem jogar em dupla com um amigo, namorado, familiar ou qualquer outro jogador aleatório e ganhar EXP em dobro. Por tempo limitado, o jogadores receberão EXP adicional, com limite de até 20.000 por dia, enquanto o evento estiver no ar.

Os fãs também poderão coletar a Insígnia de Valentim 2020, que traz o adorável Nessy segurando uma rosa na boca, ao entrar no jogo. O amuleto Love Struck está disponível para compra entre 12 e 15 de fevereiro, junto com a Longbow Atravessando Corações, do evento do ano passado.

Imagem via Respawn Entertainment

Entre 16 e 19 de fevereiro, os jogadores poderão comprar o amuleto Lovefinder, que dá ao robô mais adorável das Terras Ermas (não, não é Revenant) asas de Cupido, arco e flecha. O banner Amo Esse Jogo de Pathfinder de 2019 também ficará disponível na loja.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 11 de fevereiro.