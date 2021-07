Próximo Histórias das Terras Ermas de Apex Legends, ‘Metamorfose’, acaba de ser lançado

Os jogadores de Apex Legends darão uma olhada na próxima lenda do jogo hoje às 12h, quando “Metamorfose”, o próximo episódio de Histórias das Terras Ermas, foi lançado. O curta complementará uma série de teasers sobre a próxima lenda, incluindo uma história de conto de fadas e um olhar no jogo de um dos possíveis acessórios do personagem.

Mais recentemente, os teasers da lenda da 10ª temporada começaram com a história de A Mariposa e a Chama, uma história de fantasia de três capítulos que contava a história de uma princesa cega, seu amante e uma mariposa. A história termina com uma virada angustiante, mas a alegoria pode ser vital para entender mais sobre o próximo competidor nos Jogos Apex.

Na história, o rei e a rainha aprisionaram sua filha em uma torre, para protegê-la dos perigos do mundo. A princesa cega ouviu um jovem cantando através de sua janela e os dois se apaixonaram. Seus pais, no entanto, estavam com medo de perder sua filha e prenderam seu amante.

Uma mariposa a visitou naquela noite enquanto ela esperava por seu amante. A princesa e a mariposa fizeram um pacto de sangue para que a mariposa renascesse dela e se livrasse de sua maldita atração por “aquilo que lhe faria mal”.

Com medo de perder sua filha, o rei e a rainha queimaram o jovem na fogueira. A mariposa, atraída pela chama, correu para o fogo ardente, e a princesa cega a seguiu.

Além da história semelhante a Grimm, Apex também mostrou um pequeno vislumbre da lenda durante um teaser do jogo na noite passada. Os desenvolvedores colocaram um micro drone em Olympus e Confins do Mundo, e interagir com ele desencadeia um show de luzes e linhas de voz exclusivas para cada lenda.

Histórias das Terras Ermas é o maior método da Respawn para contar histórias sobre uma nova lenda antes de sua estreia oficial. O assassinato de Forge, um dos momentos mais importantes da história do Apex, aconteceu em um episódio da série, e “Metamorfose” promete ser mais um momento importante para o jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 18 de julho.