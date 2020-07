Novo trailer de Apex Legends revela que alguém está de olho em Crypto dentro dos Jogos Apex

Crypto, de Apex Legends, tem um alvo nas costas, ao menos de acordo com o trailer mais recente. Sua irmã adotiva, Mila Alexander, deixou uma mensagem em vídeo avisando que alguém está de olho no hacker.

“Estão trabalhando para um cara”, diz ela na mensagem. “Não sei o nome dele, mas ele está de olho em você… aí de dentro.” Ela também relata que escapou da instituição onde estava e está escondida por enquanto.

A identidade da pessoa que está procurando Crypto, porém, ainda é incerta, e pode até ser outro novo personagem. Outra lenda espionar o hacker é algo improvável, mas que não pode ser considerado impossível. As informações combinam com a série de informações escondidas dentro do jogo no código binário de um banner hackeado, que menciona um “Rato do Sindicato“, possivelmente Crypto ou até mesmo a pessoa que o está observando.

O trailer do evento Tesouros Perdidos revelou que Mila estava viva depois que ela deixou uma mensagem curta através do drone de Crypto. Depois de a mensagem ser transmitida, Mila deixou diversos vídeos espalhados nos bunkers do Desfiladeiro do Rei, encerrando com o trailer de hoje.

Na primeira transmissão, Mila revelou que estava viva e que o Sindicato a havia abduzido em vez de matá-la diretamente. O Sindicato interrogou Mila na segunda mensagem, procurando saber por onde andaria Crypto e como os dois descobriram o algoritmo de trapaça em apostas da organização.

Mila é parte essencial da trajetória de Crypto nos Jogos Apex. Os dois eram órfãos nas ruas de Suotamo, mas trabalharam duro para construir uma carreira na engenharia e tecnologia e ganhar a vida. Os dois trabalhavam no design de drones para o Sindicato.

No episódio de Crypto nas Histórias das Terras Ermas, os dois descobrem um dos algoritmos de trapaça em apostas do Sindicato, uma informação altamente confidencial e lucrativa que poderia ser perigosa se caísse nas mãos erradas. O Sindicato descobriu que os dois tinham a informação e passou a perseguir os dois. A organização raptou Mila e ela foi dada como morta. Crypto escapou e conseguiu, usando suas habilidades como hacker, entrar para os Jogos Apex para expor o Sindicato e conseguir justiça para Mila.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 14 de julho.