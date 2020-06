Evento Tesouros Perdidos de Apex Legends está no ar

Apex Legends tem um novo evento e é um dos grandes. O evento Tesouros Perdidos adiciona uma coleção por tempo limitado temática de caça ao tesouro para você usar nas batalhas.

Mas a atualização tem muito mais do que apenas cosméticos. São diversas mudanças significativas à jogabilidade e alterações de balanceamento no ar.

O evento traz uma nova Dominação de Cidade do Crypto, um novo item, um modo por tempo limitado, diversos ajustes essenciais de balanceamento e o conjunto de Herança de Mirage. Você tem até 7 de julho para aproveitar tudo que Tesouros Perdidos tem a oferecer.

Coleção Tesouros Perdidos

Captura de tela via Respawn Entertainment

Não é um evento de coleção sem novos visuais por tempo limitado, e os novos cosméticos de Tesouros Perdidos têm um tema apropriado: tudo gira em torno de tesouros. Você tem um total de 24 novos visuais que pode conseguir comprando diretamente com Moedas Apex ou Metais de Criação, além dos Pacotes Apex especiais.

A Respawn adicionou uma série exclusiva de prêmios de evento, com quatro recompensas que vão de amuleto de arma a visual de arma. As recompensas estão disponíveis para todos os jogadores, mas estão bloqueadas por desafios específicos do evento, que são reiniciados diariamente.

Armados e Perigosos Evoluído

Não seria um evento de Apex sem um modo por tempo limitado. O Armados e Perigosos Evoluído (Evo) é uma nova versão do modo de jogo que usa apenas fuzis de precisão e escopetas, mas com algumas mudanças para incorporar a Armadura Evo no jogo.

Você começa com uma Armadura Evo e uma Mozambique. Não será possível encontrar nenhuma outra armadura no mapa. Outra mudança no novo modo por tempo limitado é que o mapa não terá nenhum Sinalizador de Ressurgimento. Em vez disso, os jogadores começam a partida com um item novo e transformador.

Sinalizadores de Ressurgimento Móveis

Imagem via Respawn Entertainment

O mais novo item de Apex pode acabar com o incômodo de vasculhar o mapa em busca de um lugar para trazer seus aliados de volta à luta. O Sinalizador de Ressurgimento Móvel, como o nome sugere, permite que os membros de esquadrões tragam os outros de volta quando quiserem. O item ocupa um espaço no inventário, mas pode ser chamado na maior parte dos lugares, como a Cápsula de Suprimentos de Lifeline.

Os Sinalizadores de Ressurgimento Móveis estreiam em Apex como a única fonte de ressurgimentos no Modo por Tempo Limitado Armados e Perigosos. Eles seguem para os modos de jogo casuais e competitivos ao fim do evento.

Dominação de Cidade de Crypto

Captura de tela via PlayApex

O hacker misterioso de Apex tem sua própria área no mapa. A Sala de Mapas do Crypto é o mais novo Ponto de Interesse do Desfiladeiro do Rei e fica no local apropriado. É bem na saída do Repulsor, onde Crypto derrubou a torre e trouxe a vida selvagem para o Desfiladeiro do Rei no trailer de lançamento da segunda temporada.

A nova área parece ter um sonar de longo alcance que funciona de forma parecida com a detecção do drone de Crypto. Ele pode mostrar quantos esquadrões estão na região do banner.

Herança do Mirage

O Trapaceiro Ilusionista ganhou um pouco de atenção da Respawn na única forma possível: com uma estátua dele mesmo. O novo Conjunto de Herança contém um troféu, que parece ser seu prêmio de “Melhor Competidor de um Battle Royale com Base em Habilidades mas Principalmente em Visual”, uma piada interna desde que Mirage de fato foi indicado a essa categoria no Game Awards do ano passado.

Os jogadores que desbloquearem todos os 24 itens cosméticos exclusivos do evento recebem a herança de Mirage de graça, mas ela ainda fica disponível na Fabricação de Herança da Loja ao fim do evento.

Balanceamento de Lendas

Tesouros Perdidos também trouxe grandes mudanças à jogabilidade. As notas de atualização mostram que as habilidades de Wraith e Wattson foram enfraquecidas, mas Lifeline e Octane também receberam algumas melhorias necessárias.

A habilidade Adentrando o Vazio de Wraith agora leva mais tempo para ser ativada, 1,25 segundo, e causa lentidão de 20% à lenda. Para compensar a mudança, a duração e velocidade de movimento da habilidade tática de Wraith aumentam e ela passa a poder ver inimigos quando estiver no Vazio. O motivo da mudança é que os jogadores parem de usar a habilidade como invulnerabilidade e passem a usar “mais como uma forma de reposicionamento e coleta de informações”.

A suprema de Wattson também foi enfraquecida. A Respawn pretendia “criar aberturas nas quais os inimigos possam “quebrar” as posições da Wattson”, reduzindo sua capacidade de fortalecer uma posição. Suas torres agora duram 90 segundos e ela pode posicionar três delas ao mesmo tempo. A nova Wattson ainda pode armar uma boa defesa, mas precisa gastar Aceleradores Supremos para mantê-la em pé.

Lifeline e Octane são melhores amigos no universo de Apex e receberam melhorias parecidas na atualização mais recente. Lifeline pode usar o Drone Dr. Cura para reviver um aliado, mas a nova habilidade tomou o lugar da passiva Cura Rápida. E o Estimulante de Octane agora o faz correr 10% mais rápido que antes e os jogadores que usarem seu Suporte de Salto poderão dar saltos duplos no ar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 23 de junho.