Dragões na temporada 2 de Apex Legends?

Pode não ser Game of Thrones, mas isso não parece impedir que a Respawn Entertainment faça sua melhor versão de Daenerys Targaryen em Apex Legends.

Na stream de revelação da temporada 2 de Apex que aconteceu no começo do mês, foram reveladas uma nova arma e uma nova lenda. Mas L-Star e Wattson podem ter ficado um pouquinho apagados para os fãs por um momento próximo ao fim da stream, depois de certas criaturas voadoras aparecerem.

Apex Dragon S2 teaser Clip of EA Playing Special Events – Clipped by jbinkk

O vídeo mostra o que parecem ser vários pequenos dragões e o olho de uma criatura muito maior. A stream mencionou que haveria novos eventos dentro do jogo na nova temporada, então esse pode ser um deles.

“Temos algumas coisas grandes preparadas para o Desfiladeiro do Rei no começo da temporada 2”, disse Drew McCoy, produtor executivo da Respawn. “Então fiquem de olhos bem abertos no próximo mês, vejam o que consegue encontrar.”

Não se sabe ao certo como os dragões serão implementados e se será possível interagir com eles, então é difícil avaliar o possível impacto que terão na jogabilidade (e se terão). Mas a Respawn deve esperar que as criaturas voadoras não recebam a mesma reação que os aviões receberam na temporada 7 de Fortnite. Muitos da comunidade acharam os aviões interessantes no começo, mas depois não era mais divertido jogar contra eles e não adicionava mais nada à experiência competitiva de um jogo battle royale.

Aparentemente, os dragões serão apenas uma parte de uma temporada completamente nova para Apex. Tem nova arma, nova lenda, modo ranqueado e muito mais chegando ao battle royale. A nova temporada começa em 2 de julho.

Artigo publicado originalmente por Cole Ricke em inglês no Dot Esports no dia 08 de junho.