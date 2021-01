A terceira mensagem de Newton para Horizon menciona o Corredor Dimensional no Olympus

O filho de Horizon deixou outra mensagem para ela, desta vez, com algumas instruções. A última gravação de voz de Newton encontrada hoje menciona especificamente o Corredor Dimensional no Olympus, que pode ser a chave para reunir os dois.

“Você consegue, mãe. Eu sei disso, de verdade. O Corredor Dimensional — [estática],” Newton diz antes de o vídeo ser cortado.

“O Corredor Dimensional. Não se preocupe, eu ouço você bem alto e claro, filho”, Horizon responde. "Estou mantendo minha promessa."

New Horizon message



THE PHASE RUNNER? WHAT? pic.twitter.com/omLXjYIqBr — David 🇵🇪🦕 (@frozenfroh) January 19, 2021

Este vídeo é a terceira mensagem de Newton à Horizon. Quando combinados, eles dão a entender que os dois já se conheceram. No primeiro vídeo, Newton diz que os dois estavam juntos, apesar de Horizon estar presa no espaço na época. Ele desdobra essa ideia na segunda mensagem: “Todos disseram que era um sonho, mas eu sei que é real. Você voltou como disse.”

As três mensagens parecem sugerir que um reencontro entre Horizon e Newton é possível com a ajuda do Corredor Dimensional de Olympus. O dispositivo é um portal gigantesco que conecta duas extremidades de Olympus com o meio da arena, mas a tecnologia poderia ter mais usos.

Como nos vídeos anteriores, a última mensagem também exibe um código que se alinha com uma das falas de Ash da missão da quinta temporada. No final, Ash lê várias sequências de números aparentemente sem sentido, embora eles se alinhem perfeitamente com o código da mensagem em cada um dos vídeos de Newton.

Horizon embarcou em uma missão ao espaço para obter um raro recurso mineral e resolver a crise de energia nas Terras Ermas, mas sua assistente a traiu e a deixou presa no espaço por quase um ano, o equivalente a 87 anos em seu planeta natal. Ela se juntou aos Jogos Apex para obter financiamento para pesquisar viagens no tempo e se reunir com seu filho. E com base nos teasers mais recentes, ela pode estar perto de atingir seu objetivo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 19 de janeiro.