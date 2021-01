A rival de Fuse, Maggie, explode o Desfiladeiro do Rei no trailer de lançamento da 8ª temporada do Apex Legends

A Respawn prometeu um “Desfiladeiro do Rei destruído” para a oitava temporada do Apex Legends. E isso é exatamente o que o mais novo trailer de lançamento entrega hoje.

Maggie, amiga que virou rival de Fuse, explodiu um pedaço do Desfiladeiro do Rei no último vídeo de Apex como uma forma de interromper os grandes planos do Sindicato para sua inauguração nos Jogos Apex. Ela encurta a cerimônia de posse de Fuse, mas não sem destruir um pedaço do Desfiladeiro do Rei no processo.

Durante a cerimônia, Mags hackea o navio de cerimônia do Sindicato e dá um aviso severo por meio de seus alto-falantes. “Lendas, traga-me o outro braço deste traidor ou diga adeus aos seus jogos preciosos”, diz ela. Depois que Fuse disse a ela que a multidão reunida estava lá para ver um show, Mags abre fogo contra civis desarmados (sem surpresa, não há Convenções de Genebra na Fronteira).

Fuse destrói o navio com uma granada, mas o show não termina. Maggie plantou explosivos na arena, aparentemente perto de Lagos do Subúrbio e Artilharia, e ela os detona em uma explosão de fogo que faz jus à descrição da Respawn de um Desfiladeiro do Rei “destruído”.

O trailer de lançamento aponta para mudanças de longo alcance no mapa, semelhantes a como Loba explodiu Cidade Caveira no trailer de lançamento da quinta temporada. A atualização deve revisar a porção noroeste do mapa, uma área que está praticamente intocada desde o seu lançamento. A única nova adição a essa seção do mapa foi Contenção, lançada na segunda temporada.

A vingança de Maggie contra Fuse não é surpreendente. Em um teaser publicado ontem, ela revelou suas intenções de "acabar com aqueles desgraçados", e ela desempenha um papel de destaque no episódio de Fuse de Histórias das Terras Ermas, que não terminou bem para a nova lenda.

No vídeo, Maggie revela sua ira por Salvo se juntar ao Sindicato, uma organização que ela despreza. Fuse diz a ela logo depois que ele está partindo para os Jogos Apex. Ela reage com violência e espanca Fuse com uma garrafa, embora ele não pareça estar procurando por uma briga. O curta termina com Mags jogando uma granada sem pino em Fuse, que explode seu braço direito.

A oitava temporada de Apex, Mayhem, será lançada em 2 de fevereiro, apenas dois dias antes do aniversário de dois anos do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 21 de janeiro.