VALORANT es un «juego para viejos», «aburrido» y «lento», según Tfue

El primer día de la beta cerrada de VALORANT ya batió récords, pero Tfue no se subió al carro de fans del nuevo tirador de Riot Games. El profesional de Fortnite criticó ferozmente al juego, una opinión que difiere mucho de la que tienen otros streamers.

Cuando en su chat le preguntaron si jugaría a VALORANT a menudo, la respuesta del profesional de Fortnite dio a entender que se trata más de una cuestión de gusto personal que de dudas que pueda albergar sobre la calidad real de VALORANT.

"Es fucking aburrido, hombre. No me gusta jugar en un equipo con otros, solo me gusta 1 a 1", dijo Tfue. "Es un buen juego, solo es aburrido. Es como para viejos, eso es seguro", afirmó.

https://clips.twitch.tv/SleepyIgnorantScallionResidentSleeper

"Es tan fucking lento", reiteró Tfue. "Los jóvenes no van a querer jugar a esta mierda. Es más un juego de paciencia, basado en la estrategia, de viejos, ¿sabes?"

Los juegos battle royale como Fortnite y PUBG son conocidos por su capacidad para meterse de lleno en el juego de inmediato, con una acción constante impuesta por un mapa que se cierra rápidamente. La muerte rara vez es un problema, ya que los jugadores pueden irse rápidamente y unirse a otro lobby. Los tiradores tácticos como CS:GO y VALORANT son estratégicos, por lo que las muertes son definitivamente más implacables que en los battle royale.

La beta cerrada del FPS ha sido un éxito rotundo hasta ahora, y llevó a Twitch a alcanzar 4 millones de espectadores simultáneos, ya que a VALORANT le corresponden 1,7 millones. Riot tuvo que suspender la entrega de claves para los streams debido a la abrumadora carga que soportaba el servidor.

Hasta ahora, el juego ha recibido excelentes reseñas de streamers como Shroud y TimTheTatMan. El primero lo llamó "uno de los mejores juegos" que ha jugado y el segundo afirmó que el tirador táctico de Riot "puede ser la próxima gran cosa".

La mayoría, como shroud y summit1g, comparan a VALORANT con CS 1.6, a pesar de la mecánica del juego que combina héroes y tiradores. No hay duda de que el más reciente proyecto de Riot no se olvidó de lo "táctico" en el tirador táctico.

VALORANT es el primer intento de Riot en el género FPS, y también es su primer juego aparte de su universo insignia de League of Legends. Por ahora, la única oportunidad de sus fans de ingresar a la versión beta cerrada es vincular sus cuentas de Riot a la de Twitch, ver streams con drops habilitadas y esperar que queden entre los escasos afortunados en recibir una clave.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Dexter Tan Guan Hao el 8 de abril de 2020.