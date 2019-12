Navidad en MTG Theros más allá de la muerte: Spoilers de Klothys y Gray Merchant

Wizards of the Coast comenzó su spoiler de Theros Más Allá de la Muerte (THM) en la víspera de Navidad con un Dios y una reimpresión el día de Navidad.

El primer lanzamiento de una nueva colección de Magic: The Gathering en 2020 sale el 24 de enero. Volviendo al plano de Theros, revelado por primera vez en 2013, la próxima colección se centra en el inframundo de Theros. Y para lanzar una serie de avances de THM que se revelarán en las próximas semanas, WotC reveló a Klothys, God of Destiny y a Gray Merchant of Asphodel.

Klothys, God of Destiny

Imagen vía WotC Magic: The Gathering

Es posible que una multitud de dioses multicolores lleguen a THM, y el primer anuncio es el de Athreos, Shroud-Veiled seguido de Klothys, God of Destiny. Con un CMC de tres, un rojo y un verde, Klothys no es una carta Gruul típica.

Su habilidad apunta a los cementerios, similar a Chamán rito mortal, frustrando a los jugadores que planean utilizar la nueva mecánica de escape de THM. Pero Klothys añade muchísimo más al campo de batalla:

Indestructible.

Exilia a la carta objetivo del cementerio al comienzo de la fase principal previa al combate de los controladores.

Produce maná rojo o verde cuando una carta exiliada del cementerio es una tierra.

Proporciona ganancia de vida y daño a un oponente cuando la carta del cementerio exiliada no es una tierra.

Sin embargo, Klothys, God of Destiny tiene un ligero inconveniente. Hasta que la devoción de un controlador a Rojo y Verde sea siete o más, ella es solo un Encantamiento Legendario y no una criatura. Pero hasta que se convierta en una criatura, Klothys puede evitar que cartas como Elspeth, Sun’s Nemesis, usen la mecánica de Escape y regresen al campo de batalla.

Grey Merchant of Asphode

Imagen vía WotC Magic: The Gathering

Impresa por primera vez en Theros, Gray Merchant of Asphodel es una carta bienvenida ya que regresa a Estándar a través de THM. Con énfasis en la devoción mecánica, Gray Merchant es ideal en mazos Mono-Black y ha demostrado ser digna del formato Pauper.

Grey Merchant of Asphodel probablemente tenga un gran impacto en Standard y Booster Draft. Con un CMC de cinco (dos negros), es un poco cara. Pero su habilidad que usa la devoción hace que Gray Merchant valga cada maná.

“Cuando Gray Merchant of Asphodel entra al campo de batalla, cada rival pierde X vidas, y X es tu devoción al negro. Ganas vida igual a la vida perdida de esta manera».

Para muchos en la comunidad de Magic, Gray Merchant of Asphodel fue una verdadera sorpresa navideña.

«Para quienes comenzaron después de Theros, ¿saben quién es este mofo?», preguntó un usuario de Reddit. «¿Sabes cuánta sal ha extraído este hombre? Este es el equivalente de Funerario volviendo de la jubilación», comentó.

Gray Merchant of Asphodel y Klothys, God of Destiny se lanzará a través de MTG Arena el 16 de enero y como juego de mesa el 24 de enero.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Danny Forster el 25 de diciembre de 2019.