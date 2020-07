MAD Lions negocia con Lekr0 para sustituir a Bubzkji

Según las informaciones publicadas por el periodista Jarek «DeKay» Lewis, MAD Lions está negociando con el riffler sueco Jonas «Lekr0» Olofsson para reemplazar a uno de sus mejores jugadores en la plantilla: Lucas «Bubzkji» Andersen.

Bubzkji fue supuestamente enviado al banquillo en junio, pero MAD Lions negó las informaciones al día siguiente y declaró que simplemente estaba bajo revisión. La suplencia de Bubzkji sorprendió a la comunidad de CS:GO ya que según las estadísticas de HLTV tuvo un rating global de 1,17 en los últimos tres meses y ayudó a su equipo a ganar la primera temporada de Flashpoint en abril.

Por la otra parte, Lekr0 ha estado en el banquillo de Ninjas in Pyjamas desde que la organización le reemplazó por Hampus Poser en mayo. Aunque MAD Lions tiene un quinteto totalmente danés, según Dekay la organización no cree que Lekr0 vaya a tener problemas de comunicación con el resto del equipo.

Si el movimiento se confirma, Lekr0 ya no jugaría como in-game-leader (IGL), una función que empezó a ejercer pocos meses después de fichar por NiP en 2018. El jugador de 27 años no fue capaz de liderar a NiP para ganar algún torneo durante su etapa con la organización. A pesar de ello, ha estado jugando con los mejores equipos suecos desde 2016, incluyendo NiP, Fnatic y GODSENT.

Muchas rumores han afirmado que Lekr0 ha negociado con varios equipos desde su suplencia. Sin embargo, según DeKay, probablemente será MAD Lions quien se haga con sus servicios. MAD Lions volverá a los servidores el próximo mes después de que las vacaciones de los jugadores de CS:GO finalicen.

Aunque MAD Lions se ha establecido como uno de los 20 mejores equipos de CS:GO del mundo, prácticamente no tiene posibilidades para clasificarse a la ESL One Rio Major en noviembre ya que no participaron en la ESL: Road to Rio, el primer torneo Regional Major Ranking (RMR). Además, no se clasificaron para el sexto cs_summit, la segunda competición RMR que se disputó en el último mes.

Artículo publicado originalmente en inglés por Leonardo Biazzi en Dot Esports el 17 de julio.