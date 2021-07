Skins Academia de Batalha para Ezreal, Katarina, Lux e Graves agora disponíveis em Wild Rift

League of Legends: Wild Rift adicionou outra linha de skins favorita dos fãs de sua contraparte para PC, com quatro skins Academia de Batalha sendo adicionadas ao jogo.

Essas novas skins estão disponíveis para os jogadores comprarem agora e incluem looks para Ezreal, Katarina, Lux e Graves.

Torne-se a figura heroica que você nasceu para ser! 💪 Comece já seu treinamento com as skins Academia de Batalha, disponíveis agora.



💫💥 Ezreal Academia de Batalha

🗡️😈 Katarina Academia de Batalha

❤️🌟 Lux Academia de Batalha

👨‍🏫👓 Graves Professor da Academia pic.twitter.com/O6yiMykH0n — League of Legends: Wild Rift Brasil ✨ (@WildRiftBR) July 22, 2021

Aqueles que estão familiarizados com a versão para PC do LoL conhecerão essas roupas com temática universitária e algumas armas de batalha impressionantes. Todas as skins Academia de Batalha estão disponíveis na loja do jogo e irão custam 990 Wild Cores para Ahri, Lux ou Graves, e 1.325 para a skin de Ezreal. Se você planeja coletar todos eles, pode comprar o mega pacote por 6.286 Wild Cores, oferecendo um pequeno desconto.

Essas novas skins chegaram alguns dias antes do lançamento da terceira temporada do jogo, o que trará muito mais recompensas e novas skins para os jogadores ganharem. A segunda temporada de Wild Rift termina em 26 de julho, então se você está planejando vencer as filas e ganhar a skin limitada Jinx Gloriosa, então você deve fazer isso rápido.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 21 de julho.