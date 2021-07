Passe Wild T2 etá ativo em Wild Rift com a skin Teemo Hexplorador

A Terceira Temporada Ranqueada de League of Legends: Wild Rift acaba de ser lançada e os jogadores estão tendo a chance de fazer seu caminho através do segundo Passe Wild do jogo.

O Passe Wild é uma maneira de os jogadores adquirirem uma variedade de itens, mas nesta temporada o grande prêmio é uma nova skin para Teemo, Teemo Hexplorador. Para ganhar essa recompensa, os jogadores precisarão subir seu Passe Wild para o nível 50, mas você também precisará do Passe Wild Premium, que custa 590 Wild Cores ou 990 para a versão Elite, que oferece um aumento de cinco níveis e um pouco de Missões Elite, para ajudá-lo a subir de nível mais rápido.

A espera acabou: a segunda temporada do Passe Wild já está aqui! 🎈



Agora com muito mais recompensas — tanto gratuitas quanto premium —, além de um yordle super fofinho. Encontre Teemo Hexplorador ao chegar ao nível 50! pic.twitter.com/QXdDm10823 — League of Legends: Wild Rift Brasil ✨ (@WildRiftBR) July 30, 2021

A skin Teemo Hexplorador é um novo visual exclusivo do Wild Rift que dá seu toque único ao Yordle favorito de todos. Na arte da skin, os fãs notaram que Tristana também está usando um novo visual no fundo, possivelmente sugerindo que ela também poderia receber uma skin Hexplorador em uma atualização futura.

No momento, o Passe Wild junto com a terceira temporada da ranqueada estão ativos, então há muitos jogadores para participando. Mesmo sem comprar a versão premium do seu Passe Wild, há muitas recompensas que você pode ganhar, incluindo essência azul e moedas poro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 29 de julho.