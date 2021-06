Jogador de Wild Rift atinge Prata I enquanto joga em um helicóptero

Jogar ranqueadas em League of Legends: Wild Rift pode ser desafiador às vezes por causa de colegas de equipe tóxicos, trocas de vitória e problemas de conectividade, entre outras dificuldades. Mas um jogador de Wild Rift ainda encontrou energia para entrar na fila de um helicóptero e chegar a Prata I.

O vídeo, postado no Reddit pelo usuário u/ RyhDerr, mostra um jogador vestido com um uniforme militar desfrutando de Wild Rift em um helicóptero em movimento. Jogar um jogo MOBA móvel estratégico em um helicóptero definitivamente não é fácil, mesmo nas camadas prata comparativamente mais baixas. O som da pá do rotor da aeronave pode ser ensurdecedor e a turbulência pode causar muitos erros de manobra.

Isso não o impediu, no entanto. O jogador destruiu a base do inimigo como uma Ahri da rota do Dragão e mudou-se para o nível Prata I.

Eles estão definitivamente orgulhosos dessa façanha; o jogador pode ser visto sorrindo no reflexo de seu smartphone.

O vídeo mostra o objetivo da Riot Games em trazer League of Legends para dispositivos móveis. Nem sempre os jogadores podem ter acesso a um PC para desfrutar do jogo MOBA. Com Wild Rift, no entanto, jogar League of Legends de qualquer lugar se torna uma realidade.

Tendo alcançado o Prata I, o jogador tentará avançar para pelo menos Ouro IV antes do final da segunda temporada em julho. Nesta classificação, a skin Jinx Gloriosa pode ser desbloqueada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 13 de junho.