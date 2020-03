Veja como é uma partida de VALORANT

Ainda falta um bom tempo até o jogo de tiro em primeira pessoa da Riot Games, VALORANT, ser lançado. Mas a desenvolvedora lançou hoje uma análise de jogabilidade, em um esforço para saciar o apetite dos fãs.

Definitivamente, é muito mais CS:GO do que Overwatch, quer se trate de tiro, movimento ou até habilidades. Os jogadores podem comprar diferentes tipos de armas para cobrir suas fraquezas ou aumentar seus pontos fortes.

O conceito de objetivo apresentado no VALORANT é o CS:GO todinho. Equipes de cinco jogadores se enfrentam. Uma equipe planta a bomba, chamada Spike no jogo, enquanto a outra equipe corre para desativá-la.

Embora cada agente tenha seu próprio conjunto de habilidades, eles funcionam mais como recursos consumíveis, em vez das habilidades de Overwatch, que são decididamente mais parecidas com as presentes em MOBAs, com recargas e uso ilimitado.

As habilidades de cada agente têm funções diferentes. O CS:GO usa itens jogáveis, como granadas e coquetéis Molotov, para diminuir a movimentação dos oponentes, mas os personagens podem usar paredes verdes tóxicas ou bolhas de vento para fechar caminhos em VALORANT.

Como suas habilidades são limitadas e tem um custo de compra, os jogadores precisam escolher suas batalhas em vez de usá-las livremente. Os jogadores poderão ganhar moeda completando objetivos, como eliminar oponentes ou plantar e desarmar o Spike.

Está tudo disponível no menu de compra logo de cara. Os jogadores podem acessar todas as opções de compra em apenas uma tela, juntamente com um resumo de informações que ajudarão os novos jogadores a identificar rapidamente o que precisam para qualquer situação. Diferentes tipos de equipamentos são separados por colunas e linhas, enquanto os Escudos fornecem proteção como o Kevlar no CS:GO.

Para os personagens atuais, pelo menos, as opções de mobilidade não são nada como as de Overwatch. Os jogadores têm cautela ao se movimentar, e o agachamento e a mira são muito mais parecidos com as de CS:GO.

O VALORANT incluirá servidores dedicados de 128 ticks para todos os jogadores no lançamento. É uma escolha incomum, mesmo para os e-sports de FPS que mais se beneficiam disso, e ainda mais para servidores online. Isso garantirá que o jogo seja suave, dando a todos os jogadores acesso a uma jogabilidade consistente e competitiva.

Com a primeira prévia de jogabilidade lançada no canal oficial do VALORANT no YouTube, mais conteúdo provavelmente será revelado pelos desenvolvedores antes do lançamento oficial do jogo neste meio de ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 02 de março.