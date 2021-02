VALORANT comemora o Ano Novo Lunar com uma linha de skin Celestial que vazou para Frenzy, Judge, Ares, Phantom e corpo a corpo

As novas skins de VALORANT parecem nunca parar de chegar.

A última linha de skin vazada é chamada Celestial e é para Frenzy, Judge, Ares e Phantom, junto com uma arma corpo-a-corpo que se transforma em um leque. Custará 7.100 RP para o pacote inteiro e 1.775 para cada skin individual, de acordo com um vazamento de um canal do YouTube chamado Black Valorant en Español.

A linha Celestial deve ser lançada junto com GO VOLUME 1, uma linha de skin inspirada em anime que apresenta uma kunai com a imagem de Jett nela. A linha certamente venderá bem.

As skins celestiais são simples, pretas e douradas com nuvens em movimento e redemoinhos e ondas quebrando. A arma corpo-a-corpo é um leque com o mesmo design artístico nas laterais quando totalmente expandido.

Não parece haver variações de cores para a linha celestial neste momento.

VALORANT está adicionando muitas skins ao jogo que serão ou já são muito populares entre os fãs. A segunda parte da linha de skins Glitchpop com certeza venderá muito, assim como as linhas inspiradas em anime e Celestial.

O design de skin em VALORANT é excelente e continua a expandir os limites do que pode ser feito em termos de personalização da experiência do atirador tático. Outros atiradores táticos têm skins excelentes, como a linha Black Ice do Rainbow Six Siege ou a skin AWP Hyper Beast em CS:GO. Mas eles não têm o mesmo talento que skins de VALORANT.

Não está claro quando a linha de skin Celestial será oficialmente revelada ou se se juntará ao VALORANT.

