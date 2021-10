Todas as habilidades de Chamber, o novo agente de VALORANT

O novo agente de VALORANT é um designer de armas bem vestido e bem armado que usa seu arsenal feito sob medida para abater os inimigos à distância.

Chamber, um agente sentinela francês, inspira-se no arquétipo do “cavalheiro assassino”, de acordo com a Riot. Sua jogabilidade gira em torno de “alta precisão letal” que faz uso de uma variedade de armas e dispositivos, incluindo uma pistola e um grande rifle de precisão dourado.

Como personagem, ele é um perfeccionista, uma pessoa que se preocupa com as coisas boas da vida, do cabelo aos pés.

“Esse sentimento era o cerne de sua temática: a ideia de que a distância do tiro, a brisa do vento, o tipo de pólvora na munição, todos esses pequenos detalhes devem ser levados em conta para acertar o golpe perfeito”, disse a Riot.

Chamber fará sua estreia na atualização 3.10 em 16 de novembro, duas semanas após o Episódio Três, Ato Três de VALORANT chegar aos servidores ativos.

Aqui estão todas as habilidades de Chamber.

E – Rendezvous

Coloque duas âncoras de teletransporte. Enquanto no solo e ao alcance de uma âncora, reative para se teletransportar rapidamente para a outra âncora. As âncoras podem ser pegas de volta para serem reimplantadas.

Q – Headhunter

Ative para equipar uma pistola pesada. Use o botão direito do mouse com a pistola equipada para usar a mira exclusiva da arma.

C – Trademark

Coloque uma armadilha que procura por inimigos. Quando um inimigo visível chega ao alcance, a armadilha faz a contagem regressiva e desestabiliza o terreno ao seu redor, criando um campo prolongado que retarda os jogadores presos dentro dela.

Ultimate – Tour de Force

Ative para invocar um poderoso rifle de precisão personalizado que matará um inimigo com qualquer ataque direto. Matar um inimigo cria um campo persistente que retarda os jogadores pegos dentro dele.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 29 de outubro.