Riot traz beta fechado de VALORANT ao Brasil, à Coreia e à América Latina

A Riot Games anunciou que três novas regiões entram para o beta fechado de VALORANT na semana que vem, e uma delas é o Brasil.

O jogo de tiro tático em primeira pessoa fica disponível no Brasil, na Coreia do Sul e na maior parte da América Latina a partir de 5 de maio, e no México em 9 de maio. O lançamento inicial do beta na América do Norte e Europa parece estar estável, então a Riot vai expandir o alcance global de VALORANT.

Imagem via Riot Games

“A equipe de VALORANT está ansiosa para receber as novas regiões, os novos estilos de jogo e as diferentes perspectivas”, disse Anna Donlon, produtora executiva de VALORANT.

Os fãs brasileiros e dessas novas regiões podem ter acesso ao beta fechado da mesma forma que fizeram os norte-americanos e os europeus: vendo streams selecionadas. Assistindo às streams na Twitch, ou na AfreecaTV no caso dos coreanos, os jogadores terão a chance de receber o tão sonhado acesso ao beta.

Para poder ter acesso, é preciso ter uma conta da Riot. Depois, conecte a sua conta da Riot à conta da Twitch ou Afreeca TV. Quando isso estiver feito, é só pegar a pipoca e começar a ver seus streamers favoritos de VALORANT.

A primeira empreitada da Riot nos jogos de tiro foi certeira, ultrapassando um milhão de espectadores em sua estreia na Twitch e contribuindo para a quebra do recorde da plataforma, com quatro milhões de espectadores simultâneos. As ranqueadas chegaram aos servidores nesta semana, e parece que o novo título veio para ficar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 01 de maio.